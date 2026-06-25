El Auditorio de Ferrol llevará el nombre del músico Álvaro Lamas tras el respaldo unánime del pleno

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El pleno del Concello de Ferrol aprobó por unanimidad este jueves el inicio del expediente de honores y distinciones para que el Auditorio de Ferrol pase a denominarse Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, en reconocimiento a la trayectoria artística y al legado cultural del músico ferrolano, fallecido el pasado año.

La propuesta recibió el apoyo de todos los grupos de la corporación y supone el primer paso para rendir homenaje a una de las figuras más destacadas de la música contemporánea de la ciudad.

Un homenaje respaldado por toda la corporación

Durante la sesión plenaria, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó el consenso alcanzado en torno a esta iniciativa y aseguró que «a Álvaro gustaríalle ver que desperta unanimidade entre toda a corporación».

El regidor recordó que, desde el fallecimiento del músico, el gobierno local y el conjunto de la corporación comenzaron a trabajar para materializar este reconocimiento, que culminará con el nombre de Álvaro Lamas presidiendo el principal espacio escénico de la ciudad.

Una figura clave de la música ferrolana

Álvaro Lamas fue uno de los músicos más reconocidos de Ferrol, especialmente por su trayectoria como integrante del grupo Los Limones, una de las bandas gallegas con mayor proyección nacional durante las últimas décadas.

Además de su carrera como intérprete, destacó por ser uno de los pioneros en la introducción de la steel guitar en España y por su implicación en la formación de nuevas generaciones de músicos, así como por su participación en numerosos proyectos culturales y sociales.

Durante el debate plenario también intervino uno de los impulsores de la iniciativa, Miguel de la Cierva Álvarez de Sotomayor, quien recordó que «Álvaro foi recoñecido como un dos máis grandes» y destacó su permanente disposición para colaborar con otros artistas.

Un legado que permanecerá en la ciudad

José Manuel Rey Varela agradeció el trabajo realizado por los promotores de la propuesta y afirmó que «o auditorio engrandécese ao incorporar o nome de Álvaro Lamas«.

Con esta decisión, el Concello pretende que el legado artístico y humano del músico continúe presente en la memoria colectiva de Ferrol, vinculando su nombre al principal auditorio de la ciudad.

Otros acuerdos del pleno

En la misma sesión, el pleno aprobó inicialmente y también por unanimidad el Reglamento del Consello Local da Infancia e Adolescencia do Concello de Ferrol, un paso que permitirá continuar avanzando en la candidatura de Ferrol como «Cidade amiga da Infancia» de UNICEF.

Asimismo, todos los grupos municipales dieron su respaldo a la Declaración institucional del Concello de Ferrol con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+.