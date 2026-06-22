Agenda para este martes, día 22, en la zona norte y fiestas de San Juan

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LA FRASE DEL DÍA.-«Que la luz del fuego te guíe en esta noche de celebración y misterio. ¡Feliz San Juan!»

–Quedan 191 días para finalizar el año.

Noche de San Juan (luminarias)

Día del Olimpismo.

Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública.

Día Internacional de las Viudas.

Romería de Nuestra Señora do Corpiño. Fiesta de Interés Turístico de Galicia,cen Lalín.

–La Iglesia celebra la festividad de las Santas Agripina y Ethel y San José Cafasso.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 23 de junio?..Leo

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en Narón, al lado del Centro de Salud. De 9,30 a 14,30 h. y de 15,30 a 21,00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

-Tal día como hoy en 1894 creación del Comité Olímpico Internacional en París, por el barón Pierre de Coubertin.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

-10,00 h.- La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a la empresa Grupo Tecnológico Artabria, en el marco de las ayudas para la transformación digital de las pemes (rúa Eduardo Pondal).

En Pontedeume

-10,00 h.-La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, firmará un acuerdo relacionado con el Parque Natural Fragas do Eume. En la notaría de Alvar Quintanilla López-Tafall (praza do Conde, 1)

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

El tiempo en Ferrol para este martes 23 de junio de 2026 será mayormente bueno y cálido, con nubes y claros, alcanzando una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C.

A continuación, se detalla la previsión meteorológica completa y las condiciones marítimas extraídas de portales oficiales como MeteoGalicia e IHM de la Armada.



Previsión Meteorológica

Estado del cielo: Predominarán las nubes y los claros durante todo el día. La probabilidad de lluvias es muy baja

Viento: Soplará flojo a moderado de componente Norte y Noroeste, con velocidades medias de entre 6 y 10 km/h y rachas máximas en torno a los 14-18 km/h por la tarde.

Índice UV: Muy alto (valor 8-9). Se recomienda el uso estricto de protección solar si se realizan actividades al aire libre.



Estado del Mar y Oleaje

Oleaje: Mar tranquilo en el interior de la ría. En las playas de mar abierto (como Doniños o San Xurxo) el oleaje será moderado, con una altura significativa de ola en torno a los 0.4 metros.

Temperatura del agua: Se situará alrededor de los 18 °C – 19 °C, la temperatura habitual de las aguas atlánticas de la zona en esta época.



Tabla de Mareas en Ferrol (23 de junio)

Si tiene pensado ir a la playa o navegar, estos son los movimientos de marea previstos para la jornada:

Bajamar (Marea baja): 06:05 h (1.14 metros de altura). 18:26 h (1.22 metros de altura).

Pleamar (Marea alta): 12:22 h (2.96 metros de altura).

El Tiempo durante las Hogueras (22:00 h – 02:00 h)



Para la noche de San Juan (madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio de 2026), se espera una noche muy agradable, de cielos nubosos pero sin apenas riesgo de lluvia, con temperaturas que rondarán los 22 °C a medianoche. El ambiente será idóneo para encender las hogueras y disfrutar en las playas o plazasratiempos meteorológicos significativos.



Precipitación: El riesgo de lluvia es muy bajo, situándose en apenas un 10%. Podrán verse nubes compactas en el cielo, pero no interferirán con las sardiñadas ni el encendido del fuego.

Temperatura: Se mantendrá inusualmente cálida para el estándar atlántico. A las 22:00 h el termómetro marcará unos 23 °C, bajando suavemente hasta los 21 °C o 22 °C en el momento de saltar la hoguera a medianoche.



Viento: Soplará muy flojo de componente Norte y Noreste, con velocidades de apenas 4 km/h. Esto facilitará el control y la seguridad de las llamas, evitando que el humo resulte molesto o excesivo

FIESTAS DE SAN JUAN EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–Martes 23 de Junio, en este día en la parroquia ferrolana de Esmelle comenzará la celebración de las fiestas en honor a su patrón, San Xoán con una sesión vermú animada por el dúo Candela.

Los asistentes a esta jornada también podrán comer y cenar churrasco y sardinas.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa del patrón con procesión. A las 14.30 horas comenzará la sesión vermú a cargo del dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo D´Vicio y orquesta New York.

–La Asociación de Vecinos Xunta Veciñal de Doniños organiza la sardiñada con motivo de la celebración de la noche de San Xoán.

El evento tendrá lugar el día 23 de Junio, a partir de las 20:00 horas, en el local de la asociación.

La noche estará amenizada con la actuación de Jorge Latino en directo.

–En Narón

-El Centro Comercial Odeón continúa manteniendo las tradiciones con sus clientes, y por ello este martes, día 23, entregará los típicos ‘Ramitos de San Juan’ a todas aquellas personas que se acerquen al stand de la Plaza de Eventos a partir de las 11:00 horas y presenten un ticket de compra del mismo día por importe mínimo de 10€.

Se trata de una manera de conmemorar la noche más corta y mágica del año, en la que se celebra el solsticio de verano. Se entregarán un total de 200 ramos, hasta agotar existencias.

En As Somozas

El municipio de As Somozas celebrará la noche de San Xoán con una gran sardiñada popular y la tradicional cacharela.

La gran cita tendrá lugar el martes 23 de junio, dando comienzo a las actividades a partir de las 20:30 horas. El escenario elegido para la ocasión es la idílica Área Recreativa O Carballo. Los asistentes podrán participar en la recolección y rito de las tradicionales Herbas de San Xoán. Como no podía ser de otra manera, el fuego será el gran protagonista con el encendido de la gran Cacharela.

En el plano gastronómico, se podrá disfrutar de una clásica degustación de sardiñas asadas .La noche alcanzará uno de sus momentos más místicos con la preparación de la tradicional Queimada y el recitado de su Conxuro.

Habrá actividades de animación infantil destinadas al entretenimiento de los más pequeños y actuaciones en directo del grupo Rayones y a la sesión rítmica de DJ Frank Fairlane, quienes pondrán la banda sonora a una velada mágica.

En Cabanas

-La S.C.R.D. San Mamede de Laraxe de Cabanas celebra el San Xoán el martes 23 de Junio. Los asistentes a esta noche mágica podrán tomar, desde las 21.00 horas, liscos, pan, alitas de pollo y queimada y, por supuesto, a partir de las 00.00 horas celebrar la llegada del verano prendiendo la lumeirada.

En Cedeira

-El martes 23 de Junio la Asociación de Vecinos y Amigos de San Román, organizará la tradicional Lumeirada de San Xoán. Comenzará a partir de las 20.00 horas en el atrio de San Román y los asistentes podrán degustar una deliciosa churrascada. La fiesta estará amenizada por Alex.

Habrá colchoneta gratis para los pequeños y carpa por si llueve.

En Miño

Martes 23, a las 20.00 horas dará inicio la gran sardinada y a las 22.00 horas, espectacular verbena con los grupos Cayenna y Radar.

Miércoles 24, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Xoán y a las 14.00 horas la sesión vermú con la orquesta Pontevedra que también amenizará la verbena, junto al grupo Claxxon.

Jueves 25, a las 13.00 horas se oficiará la misa en honor a la Virxe do Carmen.

En Moeche

–La AVCR Val de Moeche te invita a celebrar la noche mágica de San Xoán el martes 23 de Junio, a partir de las 19:00 horas, en su local social «O Pereiro».Disfruta de una velada animada con música en vivo a cargo de María. Además, se ofrecerá una cena completa que incluye costilla, liscos, chorizos, pan, requeixo, vino, agua, refrescos, café y una tradicional queimada para culminar la noche.

En Mugardos

–Fiestas patronales que se celebrarán en la parroquia de San Xoán de Piñeiro.

Martes 23 de Junio, a las 19.00 horas se disputará un partido de solteros/as contra casados/as y a las 21.00 horas comenzará la gran churrascada y sardiñada,y desde las 22.30 horas se podrá disfrutar con la actuación de Malditos Pendejos.

En esta noche no faltará el encendido de la lumeirada, los fuegos artificiales y los hinchables para los niños.

Miércoles 24, a las 13.30 horas los presentes podrán disfrutar con la actuación de Aixa Romay. También habrá fuegos artificiales.

En Pontedeume

-Noite de San Xoán, organizado por la Comisión de Festas Das Peras, que se celebrará el martes 23 de Junio. El evento tendrá lugar en el Parque Sarmiento y las actividades comenzarán a partir de las 21:00h ofreciendo sardinas, pan y vino por un precio de 6€.

Además, habrá música en directo a cargo de Dj Chus y Banda de la O.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.