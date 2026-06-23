Inscricións abertas en Neda para as actividades acuáticas infantís na piscina municipal

23 junio, 2026 Dejar un comentario 423 Vistas

Neda porá en marcha, un ano máis, na piscina municipal un programa matinal de actividades dirixido á rapazada. Xogos acuáticos, natación en distintos niveis, e outros deportes de auga serán os piares de cada unha das sesións do programa, para o que se abre este martes 23 o prazo de inscrición (posteriormente formalizarase a matrícula). Ofrecerá unhas 60 prazas repartidas nas quendas de xullo e de agosto.

Fuente Concello de Neda

No primeiro mes, os nenos de entre 4 y 13 anos poderán desfrutar da iniciativa os martes e xoves pola mañá. En función da idade e de que teñan ou non coñecementos de natación organizaranse tres grupos con horarios diferenciados. Mentres, na segunda quenda, a de agosto, cada grupo terá tres horas de actividade semanais (martes, xoves e venres).

Os circuítos de habilidade e os xogos cooperativos – busca do tesouro, obstáculos acuáticos, tesouros afundidos, waterpolo…- serán a base da aprendizaxe neste ciclo de actividades acuáticos que combina deporte e lecer. O programa favorecerá a evolución psicomotriz da rapazada  dentro da auga, ensinando aos máis pequenos a nadar ou, no caso de que xa saiban, a perfeccionar a súa técnica.

As familias interesadas en que os seus fillos participen no programa, deseñado para evitar o sedentarismo durante as vacacións, ya poden inscribir aos menores no horario habitual da piscina (luns a venres, de 15.30 a 20:30 horas e, sábados e domingos, de 12 a 20:30 horas). A inscrición farase por quendas independentes, tendo a primeira a de xullo un custo de 15 euros e a de agosto, cunha hora extra semanal, un prezo de 25 euros. Unha vez que se establezan os grupos, deberá formalizarse a matrícula.

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