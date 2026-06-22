Ferrol volverá a contar con un servicio de atención al público del Catastro, gracias a un convenio con Hacienda

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El Concello de Ferrol volverá a contar con un servicio de atención al público del Catastro después de que la junta de gobierno Local aprobara este lunes el convenio de colaboración en materia de gestión catastral con la Secretaría de Estado de Hacienda, a través de la Dirección General del Catastro.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó la importancia de recuperar esta prestación al considerar que «o catastro inmobiliario é un instrumento clave para o desenvolvemento de políticas municipais de todo orde«.

Según explicó, la información catastral constituye la base de numerosas actuaciones municipales, no solo en materia fiscal, sino también en ámbitos como el urbanismo, la planificación de servicios o la seguridad, por lo que resulta fundamental mantener actualizados los datos físicos y jurídicos de los inmuebles.

Atención al ciudadano y tramitación de expedientes

El convenio permitirá ofrecer asistencia a la ciudadanía en la presentación de declaraciones de alteraciones catastrales relativas a bienes inmuebles urbanos y rústicos, así como en la tramitación de solicitudes de baja y en el registro de la documentación en los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro.

Entre las funciones previstas también se incluyen la formalización de requerimientos y trámites de audiencia, la actualización de los datos jurídicos de la base catastral y la colaboración en la resolución de los recursos de reposición que puedan presentarse contra los actos dictados en los expedientes gestionados al amparo de este acuerdo.

El regidor subrayó que la recuperación de este servicio responde a la necesidad de garantizar «a maior fidelidade e rapidez no mantemento do devandito rexistro público«, facilitando una gestión más ágil y precisa de la información catastral.

Gestión a través de medios propios del Estado

El convenio establece un régimen de encomienda de gestión para la tramitación de estas actuaciones, que serán realizadas mediante los medios propios de la Administración del Estado, concretamente a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA).

Para la prestación de este servicio, el Concello de Ferrol asumirá un coste anual de 38.180,63 euros, recuperando una herramienta que facilitará tanto la atención a la ciudadanía como la actualización permanente de uno de los registros públicos más relevantes para la gestión municipal.