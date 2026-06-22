Ferrol licita por más de 97.000 euros las obras de saneamiento del Camiño do Bosque

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol ha sacado a licitación las obras de saneamiento del Camiño do Bosque, en la parroquia de Serantes, con un presupuesto de 97.120,08 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación fue aprobada este lunes por la junta de gobierno Local y da continuidad al compromiso del gobierno municipal de ampliar la red de saneamiento en las zonas periféricas del municipio que todavía carecen de este servicio básico.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, recordó que «un dos compromisos é completar a través de distintas intervencións urbanísticas a rede de saneamento nas zona periféricas máis distantes do centro urbano«, al tiempo que destacó que el Concello sigue trabajando para dotar de este servicio a los pequeños núcleos de población.

Una actuación pendiente desde 2023

El proyecto, que permanecía pendiente desde febrero de 2023, tiene como principal objetivo facilitar la conexión de las viviendas del entorno a la red de saneamiento, evitando que aquellas que pueden incorporarse al sistema continúen realizando vertidos a los ríos colindantes o utilizando los tradicionales pozos negros.

Además de la instalación de la nueva red de saneamiento de aguas residuales, las obras incluyen la renovación de la red de abastecimiento de agua que se verá afectada por la ejecución de los trabajos.

Continúa la mejora de las infraestructuras en la zona rural

Esta actuación se suma a otras iniciativas impulsadas recientemente por el Concello para reforzar las infraestructuras básicas en el rural ferrolano. Hace apenas unas semanas, el gobierno local también aprobó sacar a licitación las obras de saneamiento de la rúa Lousas, con una inversión de 320.000 euros.

Con esta nueva licitación, el Concello mantiene su objetivo de extender progresivamente la red municipal de saneamiento a las áreas que todavía no disponen de este servicio, mejorando la calidad de vida de la vecindad y reduciendo el impacto ambiental derivado de los vertidos y de los sistemas tradicionales de evacuación de aguas residuales.