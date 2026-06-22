Ferrol adjudica por más de 182.000 euros el aglomerado de la Avenida da Residencia

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El Concello de Ferrol ha adjudicado por 182.690 euros las obras de aglomerado de un tramo de la Avenida da Residencia, una actuación incluida en el Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS+ Adicional 2/2025, segunda fase) y que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La empresa Canarga SL será la encargada de ejecutar unos trabajos que afectarán a un tramo de 738 metros, desde la rotonda que conecta con la carretera FE-13, en una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó este lunes, tras la junta de gobierno local, que esta avenida presta servicio diariamente al Hospital Arquitecto Marcide, al Hospital Naval, al CAMF, al CIFP Leixa y al Centro de Educación Especial Terra de Ferrol, lo que convierte esta intervención en una actuación prioritaria para mejorar la movilidad y la seguridad.

Renovación integral del firme

Según el Concello, el vial presenta un importante deterioro provocado por el uso continuado, las condiciones meteorológicas y la falta de mantenimiento, con irregularidades en el firme y pérdida de material en distintos puntos.

Para solucionar estas deficiencias, las obras contemplan el recorte del pavimento existente y la ejecución de una capa de 20 centímetros de hormigón en masa en las zonas demolidas. Posteriormente se realizará el fresado de la superficie y la aplicación de una nueva capa de rodadura de seis centímetros de aglomerado en caliente, además del repintado de toda la señalización viaria.

El regidor recordó que esta actuación complementa el aglomerado de tres kilómetros ejecutado hace un año en la carretera de Catabois, una intervención en la que el Concello invirtió más de 354.000 euros y que supuso la renovación de una vía sobre la que no se actuaba desde 2012.

Luz verde a nuevas actuaciones de accesibilidad

La junta de gobierno local también aprobó los planes de seguridad y salud de otras dos actuaciones que podrán comenzar en las próximas semanas.

Por un lado, el aglomerado de un tramo del camino de Vilaboide-Monte do Coto, con un presupuesto de 64.605,15 euros, y por otro, las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de las rúas Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española, en el barrio de Caranza, que cuentan con una inversión de 88.759,76 euros.

Esta última intervención permitirá crear itinerarios accesibles y mejorar los recorridos peatonales mediante la instalación de rampas y plataformas que facilitarán el acceso a los portales de 140 viviendas.

José Manuel Rey Varela subrayó que esta actuación eliminará barreras arquitectónicas para hacer la vida «máis cómoda e inclusiva» a las familias residentes en la zona.

Más de 400.000 euros para mejorar la red viaria

Con las decisiones adoptadas en la sesión de este lunes, la junta de gobierno local destina más de 400.000 euros a actuaciones dirigidas a mejorar calles, avenidas y caminos del municipio.

El gobierno local asegura que continúa impulsando proyectos destinados a modernizar infraestructuras que durante años sufrieron una evidente falta de mantenimiento, con el objetivo de incrementar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad tanto para peatones como para conductores. José Manuel Rey Varela afirmó que el Concello seguirá avanzando en la creación de «un espazo público máis seguro, cómodo e adaptado ás necesidades dos ferroláns«.