A Xunta adxudica a obra de transformación de locais sen uso en Narón e construir 14 vivendas públicas

As vivendas serán o resultado da transformación de locais sen uso propiedade da Xunta e que ocupan a primeira planta dun inmoble emprazado na rúa Ponte Pielas.
O consello de administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) autorizou a adxudicación do contratos de execución das obras de construción de 14 vivendas de promoción pública que serán o resultado da transformación de locais sen uso propiedade da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) que ocupan a primeira planta do inmoble emprazado na rúa Ponte Pielas.
A obra adxudicarase a Prosema Noroeste por un importe de euros 1.524.690 euros. O proxecto foi redactado por López Noya Arquitectura y Urbanismo S.L.P. e adxudicado por 109.989 euros.
Este proxecto prevé a transformación dos locais, que ocupan a primeira planta do inmoble, en 14 vivendas, coa seguinte distribución en función do número de dormitorios: 2 viviendas de 2 dormitorios , 7 viviendas de 3 dormitorios, 1 vivienda de 4 dormitorios y 2 viviendas con estancia única.
Cómpre lembrar que o Goberno galego modificou a normativa, a principios de 2025, para facilitar a conversión de baixos e locais desocupados en vivendas, para convertelos en fogares, e que agora tamén será vivendas con cualificación permanente.
Os locais deben estar situados en edificacións existentes de tipoloxía residencial de vivenda colectiva, en solo urbano ou de núcleo rural, e deberán cumprir as normas de habitabilidade.
En marcha 105 VPP
En Narón a Xunta ten en marcha, en distintas fases de desenvolvemento un total de 105 VPP, incluíndo o contrato autorizado e as outras 91 vivendas que se van a construír nunha parcela cedida polo Concello, e que se atopan en fase de redacción do proxecto.
A Xunta mantén o compromiso de duplicar o parque de vivenda pública no período 2024-2028 para chegar ás 8.000 vivendas de promoción pública e a previsión do Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 de chegar a 10.000 vivendas públicas no ano 2030.