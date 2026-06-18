O Obradoiro da Memoria do Concello das Pontes clausura unha nova edición

18 junio, 2026 Dejar un comentario 56 Vistas

A concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, e a directora do Centro de Información á Muller (CIM), Maca Rego, participaron no acto de clausura e entrega de diplomas dunha nova edición do Obradoiro de Memoria, unha iniciativa organizada polo Concello das Pontes en colaboración coa Asociación de Viúvas das Pontes.

Obradoiro de Memoria en As Pontes | Concello das Pontes

O acto celebrouse ao peche deste programa municipal, no que participaron máis dunha vintena de mulleres con idades comprendidas entre os 45 e os 85 anos. Durante os últimos nove meses, as asistentes traballaron de forma semanal en diferentes actividades e exercicios deseñados para estimular e manter activas as capacidades cognitivas, con especial atención á memoria, á concentración, á atención e á aprendizaxe.

O Obradoiro de Memoria consolídase como unha das propostas máis asentadas dentro das políticas municipais de envellecemento activo, cunha traxectoria ininterrompida desde o ano 2011. O seu principal obxectivo é contribuír á mellora da calidade de vida das participantes, favorecendo o mantemento das súas capacidades cognitivas e promovendo hábitos saudables que axuden a preservar a autonomía persoal o maior tempo posible.

Ademais dos beneficios individuais, o programa cumpre unha importante función social ao favorecer a convivencia, a participación activa e a creación de espazos de relación entre mulleres de distintas idades. Estas dinámicas contribúen tamén a combater o illamento social e a reforzar as redes de apoio mutuo dentro da comunidade.

Durante o acto, as participantes recibiron os seus diplomas como recoñecemento ao traballo realizado ao longo do curso, nun ambiente marcado pola emoción e pola valoración positiva da experiencia compartida.

A concelleira de Benestar Social, Tania Pardo, destacou a importancia de dar continuidade a este tipo de iniciativas que poñen no centro o benestar das persoas maiores e o seu papel activo na sociedade. “Este obradoiro é moito máis que unha actividade formativa; é un espazo de encontro, apoio e crecemento persoal para moitas mulleres do noso concello. Apostamos por programas que poñan no centro o benestar emocional e mental das persoas e que lles permitan seguir activas, conectadas e valoradas dentro da nosa comunidade”, sinalou.

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