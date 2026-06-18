El CITENI, del Campus Industrial, desenvuelve una metodología para evaluar los riesgos de los combustibles marítimos alternativos

El transporte marítimo se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su transición energética: decidir que combustibles alternativos emplear en un contexto en el que aún existe poca experiencia operativa y escasean los datos sobre su comportamiento real a bordo. Metano, metanol, amoniaco o hidrógeno aparecen como alternativas capaces de reducir las emisiones contaminantes del sector, pero su implantación también introduce nuevas incógnitas relacionadas con la seguridad, el almacenamiento o la operación de los buques. Esta falta de información dificulta la evaluación de los riesgos asociados a cada opción y complica la toma de decisiones en las fases iniciales de diseño de los barcos. El transporte marítimo se enfrenta a uno de los grandes desafíos de su transición energética: decidir que combustibles alternativos emplear en un contexto en el que aún existe poca experiencia operativa y escasean los datos sobre su comportamiento real a bordo. Metano, metanol, amoniaco o hidrógeno aparecen como alternativas capaces de reducir las emisiones contaminantes del sector, pero su implantación también introduce nuevas incógnitas relacionadas con la seguridad, el almacenamiento o la operación de los buques. Esta falta de información dificulta la evaluación de los riesgos asociados a cada opción y complica la toma de decisiones en las fases iniciales de diseño de los barcos.

Personal del CITENI del Campus Industrial

Para darle respuesta a este reto, personal investigador del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), situado en el Campus Industrial de Ferrol, desarrolló una metodología que permite identificar, clasificar y priorizar riesgos en escenarios con información limitada.

El trabajo se recoge en el artículo “Hybrid Methodology fuere Alternative Fuels Risk Assessment”, publicado en la revista Fuels. La investigación está vinculada a la actividad científica desarrollada también en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas (ETSNM) de la Universidade da Coruña (UDC) y forma parte del doctorado industrial que el investigador del CITENI José Miguel Mahía realiza en colaboración con CT Ingenieros.

El estudio está firmado conjuntamente con los miembros del grupo de Ingeniería Energética (INGEN) Ignacio Arias y Manuel Romero , y cuenta, además, con la participación de Sandrina Pereira, de la Escuela Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH), de Portugal, fruto de la colaboración establecida durante una estadía internacional del investigador.

Una herramienta para decidir cuando faltan datos

“Uno de los principales retos en la descarbonización del sector marítimo es evaluar los riesgos asociados a los nuevos combustibles para su adopción a bordo, así como la toma de decisiones entre diferentes alternativas en un contexto marcado por la escasez de datos”, explica José Miguel Mahía. “Esta metodología surge precisamente para darle respuesta a esa necesidad, proporcionando una herramienta estructurada que permite analizar los riesgos mismo cuando la información es limitada, el que facilita una toma de decisiones más sólida desde las primeras etapas de diseño”, añade.

La metodología, denominada MAHI (methodology fuere alternative-fuels hazard identification), propone un nuevo marco de análisis de los riesgos asociados a los combustibles marítimos alternativos. Su principal aportación es el desarrollo de una herramienta que permite evaluar y comparar riesgos sin necesidad de contar con datos cuantitativos completos. Para eso, integra en un único proceso distintas técnicas de análisis de riesgos ya empleadas en ámbitos industriales, como la identificación de peligros en sistemas complejos (hazard

identification, HAZID) y el análisis de desviaciones en el funcionamiento de procesos (hazard and operability study, HAZOP).

El sistema combina la evaluación de la probabilidad y del impacto de los distintos escenarios con el conocimiento experto, el que facilita cotejar alternativas tecnológicas y definir prioridades en un contexto marcado por la incorporación de nuevos combustibles y la transición energética del transporte marítimo.

Esta metodología permite comparar las consecuencias de fugas, explosiones o incidentes relacionados con los combustibles alternativos antes de que ocurran. Es decir , compara distintos escenarios posibles como, por ejemplo, una fuga de amoniaco en su sistema de almacenamiento –con un elevado impacto debido a su toxicidad– frente a un fallo en los sistemas de almacenamiento de metanol o de gas natural licuado (GNL), y facilita así una evaluación comparativa de los riesgos de grande utilidad a la hora de decidir que combustible emplear en el buque.

De este modo, la MAHI identifica los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la seguridad y estructura el análisis de forma más completa, mismo en ausencia de datos históricos suficientes. Su objetivo es establecer prioridades y apoyar la toma de decisiones dentro de un instante clave para el sector, marcado por la incorporación de nuevos combustibles y por la necesidad de avanzar hacia la descarbonización.

Investigación aplicada al sector marítimo

Los resultados del estudio refuerzan la línea de investigación del grupo y del CITENI en seguridad operacional y descarbonización marítima. El trabajo acerca herramientas que facilitan adoptar nuevas tecnologías energéticas en un sector crucial para reducir las emisiones globales, en que la toma de decisiones en las fases iniciales de diseño de los barcos resulta determinante para su viabilidad futura.