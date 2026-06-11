Ferrol acogerá el evento ‘Ellas juegan’ para fomentar el fútbol femenino entre las más pequeñas

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El Concello de Ferrol y la Real Federación Galega de Fútbol presentaron este jueves la iniciativa ‘Ellas juegan’, un proyecto impulsado por la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con el objetivo de promover la práctica del fútbol entre las niñas y seguir avanzando en la igualdad dentro del deporte.

La actividad se celebrará el próximo viernes 19 de junio en la plaza de la Constitución, donde niñas de entre seis y diez años podrán participar gratuitamente en partidos de fútbol y otras actividades relacionadas con este deporte. La jornada se desarrollará entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La presentación tuvo lugar en el Concello de Ferrol con la participación del alcalde, José Manuel Rey Varela, y del presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; acompañados del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey y del delegado en Ferrol de la RFGF y presidente de la comisión de fútbol femenino, Abraham Yánez.

Durante el acto, Rey Varela destacó la importancia de esta iniciativa para seguir construyendo un deporte más inclusivo. «‘Ellas juegan’ nace para dar un paso máis na igualdade e para seguir construíndo un deporte máis inclusivo, porque Ferrol entende o valor do deporte como ferramenta de transformación social», afirmó. El regidor también celebró que la ciudad haya sido elegida para acoger el evento, al considerar que permitirá ofrecer nuevas oportunidades a las niñas y fomentar vocaciones deportivas desde edades tempranas.

Asimismo, agradeció el trabajo de la RFGF y de la RFEF en la promoción del fútbol femenino tanto en Ferrol como en Galicia, un ámbito que, según señaló, ha experimentado un notable crecimiento en visibilidad, profesionalización y apoyo social durante los últimos años.

Por su parte, Pablo Prieto subrayó la buena disposición del Concello para organizar este tipo de iniciativas y explicó que Ferrol fue seleccionada por contar con un importante número de licencias de fútbol femenino, aunque todavía existe margen para seguir creciendo. «Estamos orgullosos de que Ferrol sexa o epicentro do fútbol feminino o próximo 19 de xuño», manifestó.

El presidente de la RFGF anunció además que la jornada contará con la visita de las seleccionadoras de la Selección Española Femenina de Fútbol, Sonia Bermúdez e Iraia Iturregui, además de una instructora de la FIFA.

Las inscripciones podrán realizarse a través de un formulario que se difundirá en las redes sociales de la RFGF. Tanto el Concello como la federación animaron a todas las niñas interesadas a participar y a la ciudadanía a acercarse a la plaza de la Constitución para disfrutar de una jornada que aspira a convertir el centro de la ciudad en una auténtica fiesta del fútbol femenino, en la que habrá hinchables, pistas reducidas, chutómetro, murales de apoyo a la selección española, entre otras sorpresas, además de realizar un sorteo de regalos entre todas las participantes.