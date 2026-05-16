La delegada de la Xunta en Ferrol destaca la nueva convocatoria del Gobierno gallego para los autónomos

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Este programa cuenta con un presupuesto de 28,9 M€ y es uno de los cinco incluidos en la convocatoria unificada para personas trabajadoras autónomas.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hizo este viernes hincapié en el apoyo del Gobierno gallego a las personas autónomas, destacando las ayudas para la promoción del empleo autónomo. Este programa de aportaciones es uno de los cinco integrados en la convocatoria unificada para personas trabajadoras autónomas (40,7 M€), y cuenta este año con un presupuesto concreto de cerca de 28,9 M€.

Durante la mañana, Aneiros visitó la dos de los beneficiarios de la anterior convocatoria en diferentes ayuntamientos de la Delegación: el restaurante Kthai 21, en Ferrol y la Peixería Marina, en Fene. Los propietarios de estos establecimientos recibieron el pasado año en el campo de este programa unas aportaciones de cerca de 5.000 euros en el caso del restaurante, y de más de 5.500 euros en el de la pescadería.

Este orden cuenta con dos líneas de ayudas compatibles entre sí. La primera de ellas está dirigida al inicio de la actividad económica y al mantenimiento del empleo como persona trabajadora autónoma. Los beneficiarios de esta modalidad podrán recibir una cuantía base de 2.000 euros, en el caso de las personas desempleadas en general, o de 4.000 euros en el caso de menores de 30 años, mayores de 52, despedidos de larga duración, personas con discapacidad o en situación de dependencia, personas en situación o riesgo de exclusión social, emigrantes retornados o personas extranjeras. Estas cantidades contemplan también unos incrementos acumulables del 15% de la base, aplicables si el beneficiario tiene su centro de trabajo en un ayuntamiento rural, es mujer, una persona trans, realiza un oficio en el que la mujer esté subrepresentada o tiene más de 45 años (esta

última no será aplicable en el caso de recibir la aportación base como mayor de 52 años). La cuantía máxima no podrá superar los 7.000 euros.

La segunda línea, por otra parte, está destinada a sufragar los gastos del mantenimiento de la actividad por cuenta propia, siendo la ayuda el equivalente la 12 meses de la cuota reducida a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, una cantidad de 960 euros.

En el caso de tratarse de un CNAE agrícola, ganadero o silvícola, como novedad introducida en esta convocatoria, la aportación será el equivalente la 24 meses de la cuota, es decir, 1.920 euros. Aneiros destacó la dedicación de los autónomos y “su importancia para la economía gallega”, remarcando el apoyo de la Xunta, “que se sitúa una vez más a un lado de estos trabajadores con acciones como estas aportaciones, que dejaron el año pasado en nuestra zona más de 1,4 M€”, apuntó. Aprovechó también para recordar que el plazo de solicitud de la actual convocatoria está abierto hasta 30 de septiembre.