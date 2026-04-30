Ortigueira abre este viernes el plazo de preinscripción para el programa ‘Almorzos na Escola’ del curso 2026/2027

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Las familias interesadas podrán solicitar su plaza del 1 al 15 de mayo de 2026 en el registro municipal.

El Concello de Ortigueira anuncia la apertura del periodo de preinscripción para una nueva edición del servicio ‘Almorzos na Escola’, destinado exclusivamente a los niños y niñas escolarizados en el CEIP José María Lage para el próximo curso académico 2026/2027.

Esta apuesta por la educación en igualdad y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos y vecinas del municipio. El plazo para presentar las solicitudes de matrícula permanecerá abierto desde el día 1 hasta el 15 de mayo de 2026, y el trámite deberá realizarse de forma presencial en el Registro del Concello, ubicado en la Plaza Isabel II.

El programa se desarrollará de lunes a viernes en un horario que comprende desde las 07:30 hasta las 09:30 horas, proporcionando una solución eficaz para aquellas familias que requieren atención para sus hijos antes del inicio de la jornada escolar. Durante este tiempo, los menores participantes no solo recibirán su desayuno, sino que también participarán en diversas actividades centradas en el aprendizaje de hábitos de vida saludables y el fomento de la corresponsabilidad. Con el fin de adaptarse a las necesidades específicas de cada hogar, el servicio mantiene sus tres modalidades habituales de asistencia, que incluyen la opción diaria con almuerzo, la modalidad diaria sin almuerzo y la posibilidad de acudir en días sueltos con servicio de comida incluido.

Las personas que deseen recibir más información detallada sobre el proceso de inscripción o el funcionamiento del servicio pueden acudir al Centro de Información á Muller (CIM) o al Centro Social de Ortigueira. Asimismo, el Ayuntamiento tiene habilitado el número de teléfono 981 402 542 para atender cualquier consulta relacionada con este programa. Esta actividad cuenta con el respaldo de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España a través del Plan Corresponsables.