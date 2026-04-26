La SAF celebra en Ferrol su XVIII Concurso de Piano Joven

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Una veintena de pianistas participaron este sábado en Ferrol en el XVIII Concurso de Piano Joven de la Sociedad Artística Ferrolana.

Un año más la Sociedad Artística Ferrolana (SAF) sigue apostando por la cultura musical, organizando su tradicional Concurso de Piano en el magnífico Auditorio de la Sede de Afundación de Ferrol.

El vicepresidente de la SAF, Miguel Brotóns, como coordinador artístico del certamen, destacó en esta XVIII edición, la importancia que tiene en la comunidad educativa de Galicia el Concurso de Piano “Sociedad Artística Ferrolana”, evento musical que se creó en 1984, con el objetivo y finalidad de potenciar e incentivar la interpretación pública de los jóvenes pianistas de Ferrolterra, así como inculcar en todos ellos, una competitividad sana y un deseo de superación a través de la propia experiencia participativa. De esta forma, el Concurso de Piano SAF se ha convertido hoy en día, en un punto de encuentro y referente musical entre los jóvenes y futuros grandes intérpretes de Piano de toda la Comunidad Autónoma de Galicia.

El Jurado estuvo formado en esta ocasión por el catedrático y compositor Miguel Brotóns y los catedráticos de piano Jorge Briones y Gabriel López del Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Jurado que otorgó en presencia de la vicerrectora del Campus Universitario de Ferrol Ana Isabel Ares Pernas y del presidente de la entidad, Ricardo Díaz Casteleiro los premios de esta XVIII edición entre los participantes procedentes de los ayuntamientos de Lugo, A Coruña, Pontevedra, Bueu, Cambre, Mugardos, Ares, Narón y Ferrol.

Los resultados del concurso, producto de la deliberación del citado jurado, fueron los siguientes:

1ª CATEGORÍA

1º PREMIO: Carmen Pérez Rodríguez (A Coruña)

2º PREMIO: Martín Sánchez Paz (Bueu)

3º PREMIO: Sara Pena Gómez (Ares) y Martín Fuster de la Iglesia (A Coruña)

2ª CATEGORÍA

1º PREMIO: Paula Seoane Otero (Narón)

2º PREMIO: Clara Areán Caamaño (A Coruña) y Mateo Alexander Uceda Represas (Cambre)

3º PREMIO: Lía Pérez Cruz (Mugardos)

3ª CATEGORÍA

1º PREMIO: Alexandre Grille Martínez (A Coruña)

2º PREMIO: Carla Fernández Argüelles (Lugo)

3º PREMIO: Nina Barro Paz (Mugardos)

Mención de Honor: Junxi Ruan (Ferrol).

El evento contó como es ya habitual con numeroso público que pudo disfrutar toda la mañana con las interpretaciones de los participantes y con la entrega de galardones, quedando así emplazados para la edición del próximo año, a celebrar previsiblemente en las mismas instalaciones de Afundación-Ferrol.