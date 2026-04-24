La Xunta iniciará el 11 de mayo la recogida de muestras de sangre para el Proxecto Xenoma en Ferrol

La Xunta iniciará el próximo 11 de mayo, lunes, la recogida de muestras de sangre en el área sanitaria de Ferrol, dentro del marco de la nueva fase del Proxecto Xenoma, encaminado a indentificar variantes genéticas relacionadas con cáncer de mama y ovarios, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar.

Tal y como ha informado la Consellería de Sanidade a través de un comunicado este viernes, la muestra será recogida entre participantes de entre 35 a 70 años, que recibirán un mensaje SMS de invitación –enviado de forma aleatoria– con toda la información para participar y poder reservar cita.

En concreto, el objetivo es alcanzar los 347 participantes en Ferrol, y los cerca de 5.000 participantes en toda Galicia una vez se extienda la invitación al resto de áreas sanitarias de la comunidad, iniciada en el territorio de Santiago de Compostela y Barbanza.

Tal y como han informado, las extracciones se realizaran de lunes a jueves entre las 15.30 horas y las 18.30 horas, desde el 11 hasta el 26 de mayo, en el Hospital Arquitecto Marcide, cuyos participantes «no deberán acudir en ayunas».

EL PROYECTO

En este sentido, la primera y segunda fase del proyecto piloto permitieron detectar 27 personas portadoras de este tipo de variantes genéticas de alto riesgo. Así, en función de la variante identificada, se informa de las opciones de seguimiento personalizado, de posibles pruebas a familiares cercanos, así como de hábitos de vida saludables que se pueden seguir para disminuir el riesgo en caso de que se desarrolle la patología.

La iniciativa cuenta con una inversión de 20 millones de euros, cuyo objetivo será «recopilar el ADN de 400.000 personas», siendo este «uno de los proyectos de mayor envergadura del mundo».

«Permitirá predecir el riesgo de enfermedades antes de que aparezcan para poder anticiparse a ellas y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados«, han señalado.