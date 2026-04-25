Cerdido celebra o Día do Libro coa entrega de premios do XXVI Concurso de Contos ‘Manuel Otero Pazos’

Na entrega dos diplomas participaron o alcalde, Alberto Rey, e a concelleira de Cultura, Amalia Díaz.
O Concello de Cerdido conmemorou a festividade do Día do Libro dun xeito moi especial coa celebración do acto de entrega de premios da vixésimo sexta edición do Concurso de Contos ‘Manuel Otero Pazos’. A cerimonia, que tivo lugar tras a deliberación do xurado o pasado mércores, contou coa participación do alcalde da localidade, Alberto Rey, e da concelleira de Cultura, Amalia Díaz, quen foron os encargados de poñer en valor o talento literario dos veciños do municipio.
Durante o evento, o alcalde Alberto Rey amosou a súa satisfacción polo “alto nivel das obras presentadas este ano” e sinalou que para o Goberno local é unha “prioridade absoluta” seguir impulsando certames que, como este, non só fomentan a escritura e o amor pola lectura, senón que tamén serven para vertebrar a identidade de Cerdido a través da creatividade dos máis novos e dos adultos.
Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Amalia Díaz, quixo destacar a importancia de “manter viva a chama da imaxinación nas aulas e nos fogares”, asegurando que ver a ilusión dos rapaces ao recoller os seus premios é o mellor xeito de celebrar o Día do Libro, reafirmando o compromiso da súa área con todas as iniciativas que promovan a lingua e a formación intelectual na vila.
No que respecta ao palmarés desta edición, na categoría de Educación Infantil o premio foi outorgado de xeito compartido a todo o curso pola obra titulada «Un lobo con moito medo». No primeiro ciclo de Primaria, o primeiro premio recaeu en Alba L. G. por «Chuchelandia» seguida por Aarón D. H. con «A bruxa mala» no segundo posto e Santiago A. S. co conto «O creador de Cerdido» na terceira posición.
No nivel de 3º e 4º de Primaria, a gañadora foi Celia M. F. polo relato «O dente perdido» mentres que o segundo premio foi para Carmen L. P. por «A lenda de Xiana» e o terceiro para Sofía R. F. pola obra «O trasno trouleiro»
A excelencia literaria continuou no alumnado de 5º e 6º de Primaria, onde Elsa B. L. acadou o primeiro posto co conto «O carballo máis vello de Cerdido» Jorge M. N. obtivo a segunda posición con «Os romanos de Cerdido» e Oliver G. A. completou o podio co relato «O segredo da fraga».
Finalmente, na categoría de adultos, o xurado decidiu outorgar o primeiro premio de forma conxunta a Saray B. L. polo seu traballo «As luces de Cerdido» e a Jesica R. F. pola obra titulada «Os silencios de Cerdido» poñendo así o broche de ouro a unha xornada dedicada ás letras e ao recoñecemento do esforzo creativo da veciñanza.