Teatro ASCM retoma su actividad escénica y busca apoyo social

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La Asociación Sociocultural ASCM ha presentado el proyecto “Escenario Inclusivo: Teatro con Valor” a la convocatoria Brindis Solidario Protos, impulsada por Bodegas Protos, con el objetivo de seguir utilizando el teatro como herramienta de inclusión social, creatividad y desarrollo personal.

Para hacerlo realidad, la entidad necesita el apoyo del público mediante votación online. Las personas interesadas pueden participar a través del enlace disponible en la publicación destacada de las redes sociales de ASCM Galicia (Facebook e Instagram) hasta el 9 de junio.

Este respaldo ciudadano será clave para impulsar una iniciativa que promueve la participación cultural, el talento y la igualdad de oportunidades a través de las artes escénicas.

Paralelamente, el grupo Teatro ASCM retoma su actividad escénica con nuevas representaciones de la obra “Disparatada Educación”, reafirmando sucompromiso con la cultura inclusiva y la participación social. La propuesta, que combina humor, crítica social y valores inclusivos, recorrerá distintos espacios de la provincia durante las próximas semanas.

Próximas funciones

Sábado 25 de abril, 17:00 horas – DomusVI Narón

Sábado 9 de mayo, 17:00 horas – IES Rosalía Mera (A Coruña)

Sábado 23 de mayo, 18:00 horas – AAVV San Miguel, Aviño (Valdoviño)

Estas representaciones suponen una nueva oportunidad para que el público disfrute de una obra divertida y reflexiva que refleja el sello del grupo: un teatro accesible, participativo y con impacto social.