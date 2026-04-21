Un incendio en la máquina de un tren de la antigua FEVE obligó al desalojo de los viajeros, en Moeche

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Sobre las nueve de la mañana de este lunes saltaron todas las alarmas cuando el conductor de un tren de la línea de vía estrecha cuando circulaba entre Moeche y Cerdido advirtió que salía humo de las máquinas por lo procedió de inmediato a pararlo , desaojar a los nueve viajeros, e iniciar una labor para intentar apagar el incendio declarado en el motor con dos extintores a la espera de la llegada de los Bomberos do Eume que lograron extinguir el fuego.

El suceso tuvo lugar en la zona de Labacengos, en el municipio de Moeche. En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió una llamada de Adif informando del incendio salando que no había heridos y solicitando apoyo para la extinción del fuego.

Desde el CIAE 112 se pasó aviso al Parque de los Bomberos do Eume, en As Pontes y a la Guardia Civil.

A la llegada de los bomberos comprobaron que el fuego estaba controlado por el maquinista por lo que comenzaron los trabajos de extinción. El tren se encontraba en una zona con dificultades para llegar a ella por lo que según informaron a Galicia Ártabra el trabajo fue un poco más pesado, tuvieron que dejar los camiones justo en la carretera, y bajar por un terraplén deslizando hasta allí las mangueras.

Los nueve pasajeros, que abandonaron el tren por su propio pie, fueron trasladados, caminando hasta el apeadero cercano de Entrambasrías situado en el municipio español de Moeche. Estaban ilesos porque el fuego no afectó a los coches.Posteriormente fueron trasladados en autobús a sus puntos de destino.

Una vez sofocado el fuego los bomberos procedieron a enfriar la zona en donde se había declarado, para evitar algún rebrote.Y aunque se había alertado a Grupo de Emerxencias Supramunicipal.-GES de Ortigueira no fue necesario su apoyo.

Se estaba pendiente de la retirada del tren para poder volver a la normalidad la circulación entre Ferrol y Ortigueira, mientras tanto Renfe informa que se dispone de un plan B para el traslado de pasajeros por medio de autobuses, asi como que hasta que se haga un informe se desconocen las causas del incendio.

A las 13.00 h. tras retirar el tren y una inspección de la vía por los técnicos de Adif se volvió a la normalidad pudiendo circular los trenes sin problema alguno.