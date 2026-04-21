Los puertos de la APFSC generan 705M€ anuales y más de 4.200 empleos

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El organismo portuario presenta un estudio de impacto económico que confirma su papel estratégico para la competitividad de Galicia y su consolidación como enclave logístico para sectores emergentes. El informe, realizado por Teirlog Ingeniería y la Universidad de Cantabria, le atribuye un peso equivalente al 0,41 % del PIB gallego y al 7,27 % de las comarcas de Ferrolterra y A Mariña.

Los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao juegan un papel estratégico en la competitividad de Galicia y de las comarcas en las que se asientan y se consolidan como nodo logístico e industrial para sectores emergentes. Esta es una de las conclusiones que se extraen del Estudio de Impacto Económico presentado por el organismo portuario.

Un informe, elaborado por Teirlog Ingeniería, con la colaboración del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, teniendo en cuenta toda la cadena, desde la propia producción portuaria hasta los sectores dependientes.

El informe destaca el impacto en producción que tiene el sector portuario, incluyendo la reparación naval, en la economía gallega. En este sentido concluye que la actividad de los puertos de Ferrol y san Cibrao generó 705,4 millones de euros de producción anuales (284.664 de impacto directo, 223.721 indirecto y 196.983 inducido) y 4.248 empleos equivalentes a tiempo completo.

De estos empleos, 1.052 serían directos, 1.488 indirectos y 1.708 inducidos. Unos resultados que se refieren al año 2023. Un ejercicio especialmente complicado por el impacto que la transición energética tuvo sobre los tráficos en los muelles de la Autoridad Portuaria que cayeron alrededor derl un 30 %.

A pesar de esta circunstancia, los resultados del estudio constatan el papel de los puertos de la Autoridad Portuaria como infraestructura estratégica para Galicia, con un peso equivalente al 0,41 % del PIB gallego y al 7,27% del PIB de las comarcas de Ferrol y A Mariña Occidental.

El estudio subraya asimismo el papel de las dársenas de Ferrol y San Cibrao como plataforma logística esencial para sectores como la metalurgia y la siderurgia; la industria química, la energía y la construcción y la reparación naval. Una actividad, esta última, que tiene un significativo impacto tanto en producción como en empleo debido a su intensidad en mano de obra y en compras a proveedores.

Además del sector portuario estrictamente definido, el estudio incorpora los llamados impactos ampliados. Son aquellos que reflejan actividades adicionales que tienen una relación directa con la infraestructura portuaria o con los servicios que ésta proporciona.

En este punto, el estudio destaca especialmente el impacto de la construcción naval nueva (230 millones de euros), la eólica marina y las energías renovables (137 millones), la pesca (5,4 millones), la actividad turística (3,7 millones de euros) y la náutica recreativa (2,4 millones de euros). Unos datos con los que se confirma la consolidación de los puertos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao como enclave logístico para sectores emergentes, especialmente la eólica marina, y las energías renovables.

Una infraestructura esencial para la competitividad de Galicia

El estudio incorpora asimismo un análisis de “dependencia estructural”. En este apartado se estima que una alteración significativa en la operativa portuaria supondría una pérdida potencial anual de casi 700 millones de euros en producción y más de 2.600 empleos. Esto pone de manifiesto el carácter crítico y sistémico del puerto para la actividad económica regional. Una alteración significativa de su funcionalidad, apunta el estudio, impactaría en los grandes usuarios industriales y al tejido productivo gallego.

Desde la Autoridad Portuaria entendemos que este estudio confirma el papel del sistema portuario de Ferrol-San Cibrao como uno de los principales motores económicos de la comarca y un elemento esencial para la competitividad de sectores estratégicos en Galicia. La diversificación hacia nuevas actividades industriales y energéticas nos permite mirar al futuro con ambición, consolidando un modelo de crecimiento sostenible y generador de empleo.

Sobre el estudio

El informe ha sido elaborado por un equipo especializado de Teirlog Ingeniería siguiendo la Guía Metodológica de Puertos del Estado, con la colaboración del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria y con datos de 2023.