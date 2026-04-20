El Club Sincro Ferrol brilla en el Trofeo Concello de Oleiros con varios podios

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El Club Sincro Ferrol firmó una destacada actuación el pasado sábado, 18 de abril, en el Trofeo Concello de Oleiros, donde logró varios podios y dejó patente el buen trabajo realizado durante la temporada.

Las nadadoras ferrolanas compitieron en distintas categorías, mostrando un alto nivel en cada una de sus actuaciones y confirmando la progresión del club gracias al esfuerzo colectivo, tanto de las deportistas como del equipo técnico.

El mayor éxito llegó en la categoría prebenjamín, donde el equipo logró la medalla de oro tras una actuación sobresaliente, destacando por su coordinación, ilusión y ejecución en el agua.

También subieron al podio las benjamines y las prealevines, ambas con un tercer puesto, gracias a rutinas sólidas y bien trabajadas. A estos resultados se sumó otro bronce en la categoría de promoción junior, en una actuación muy consistente que destacó además por ser la única del trofeo sin penalizaciones.

Por su parte, el equipo de promoción infantil rozó el podio al finalizar en quinta posición, a escasas décimas del cuarto puesto, evidenciando una evolución muy positiva.

Más allá de los resultados, desde el club destacan el compromiso, la constancia y el compañerismo mostrados por todas las nadadoras, así como el papel fundamental de las entrenadoras y el apoyo de las familias.

Con estos resultados, el Club Sincro Ferrol continúa consolidando su crecimiento y afronta los próximos retos con optimismo e ilusión.