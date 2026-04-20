La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña clausuró el LI Curso de Ascenso a Cabo de la Escala de Marinería.

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El pasado viernes,17 de abril, la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA) llevó a cabo la solemne ceremonia de clausura del LI Curso de Ascenso a Cabo de la Escala de Marinería, poniendo fin a un período formativo de más de tres meses que comenzó el pasado 8 de enero de 2026.

El acto estuvo presidido por el Comandante-Director de la ESENGRA, el capitán de navío José Manuel Faraldo Sordo, acompañado de una representación de cuadro de Mandos y Profesores del Centro Docente Militar. Asimismo, asistió una significativa representación de familiares, que quisieron acompañar a los alumnos en este acto tan relevante.

Durante la ceremonia, se procedió a la entrega de diplomas a todos los participantes que han culminado con éxito el curso, obteniendo así la nueva divisa que les permitirá ejercer el empleo de sus funciones en los diferentes destinos de la estructura orgánica de la Armada. A continuación, el Director del centro dirigió unas palabras a los alumnos en las que destacó “el esfuerzo, la disciplina y la vocación al servicio”, la jornada concluyó con una foto grupal tras la ceremonia.

El Curso de Ascenso a Cabo constituye un hito fundamental en la carrera del marinero que aspira a asumir responsabilidades de mando elemental, representando el primer peldaño en la progresión hacia la Escala de Suboficiales.

La ESENGRA, junto a la Escuela ‘Antonio de Escaño’, es uno de los principales centros de formación de la Marinería y futuros Suboficiales de la Armada Española, ambos ubicados en Ferrol. Con una dilatada tradición educativa y militar, la ESENGRA imparte anualmente cursos de formación y perfeccionamiento dirigidos a las especialidades de Maniobra y Navegación, Administración, y Alojamiento y Restauración, contribuyendo a mantener los más altos niveles de preparación y exigencia del personal de las Fuerzas Armadas.