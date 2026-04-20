El Campus Industrial de Ferrol acoge, este viernes, la simulación de un caso de la Corte Internacional de Justicia de la ONU

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Cinco alumnas del grado en Relaciones Internacionales, Belén Míguez Ramos (A Coruña , 2005), Irene Rodiles Lago (Santiago de Compostela, 2006), Laura Yáñez Rodríguez (Gijón, 2007), María Halcón Louzao (Pontevedra, 2006) y Eva Maseda Truyols (Madrid, 2006) organizan, este viernes 24 de abril, a partir de las 10:00 horas, en el Campus Industrial de Ferrol, la primera edición del Atlantic Moot Court, la simulación de un caso de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el encargado de resolver disputas entre Estados y de emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas internacionales.

Para comenzar esta jornada y después de la correspondiente apertura institucional, el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acogerá, a las 10:30 horas, la conferencia “Desorde mundial e convulsións xeopolíticas en Oriente Medio”, impartida por el codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (iecah), Jesús A. Núñez Villaverde. Esta ponencia fue organizado en el marco de los Seminarios de Formación de Internacionalistas del grado de Relaciones Internacionales en el curso 2025/26 y en colaboración con la Asociación de Internacionalistas de Galicia (ASIG).

Ya por la tarde, a partir de las 15:30 horas, divididos en 6 equipos, los cerca de 60 chicos y chicas inscritos en esta primera edición del Atlantic Moot Court, simularán un caso en el que se abordarán cuestión vinculadas al derecho Internacional Humanitario y a los conflictos armados. Participa alumnado de la Universidade da Coruña (UDC), de la Universidade de Vigo (UVigo), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), de la Universidad de León, de la Universidad de Salamanca (USAL), de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y de la Universitat Autòmoma de Barcelona (UAB). La Facultad de Humanidades y Documentación será el lugar elegido para realizar esta simulación de caso en la que ejercerán como jueces y juezas, el profesor de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Bautista Jiménez; la profesora de la Universidad de Alcalá (UAH), Laura Esperanza Aragonés Molina; así como las profesoras de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), María Isabel Lirola Delgado y Carmen Montero Ferrer.

El Atlantic Moot Court está impulsado por la Universidade da Coruña (UDC), a través del Campus Industrial de Ferrol y de la Facultad de Humanidades y Documentación, por la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, por el Ayuntamiento de Ferrol y por KNM Abogados, Cafetería Kalua y Rodríguez Trujillo Abogados.