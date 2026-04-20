El Vehículo da Policía Nacional visitará Valdoviño para facilitar las gestiones con el DNI y pasaporte

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El Ayuntamiento abre agenda para solicitar cita previa para o servicio.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre plazo para solicitar cita con el

Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional, que facilita la expedición

y renovación del DNI y pasaporte sin moverse del municipio. Precisamente

hoy, se trasladaba a la localidad para atender al vecindario, que en las semanas anteriores

cubría rápidamente las 35 plazas ofertadas en esta ocasión. Y también hoy avanzaba la fecha

de su próxima visita, que tendrá lugar el 18 de mayo.

ES el departamento municipal de Servicios Sociales el encargado de gestionar la agenda,

recepcionando las llamadas de la ciudadanía al 682 681 441, de lunes a viernes de 10 la 14

h.

El VIDOC es una iniciativa del Ministerio del Interior destinada la deslocalizar la expedición

del DNI y del pasaporte, mejorando así la accesibilidad de estos servicios públicos. A través de este

sistema, el vecindario puede realizar todo el proceso en un único acto, y recibir la documentación

en el momento. Estos vehículos, incluidos en el Plan de Identidad Digital de la

Dirección General de la Policía, cuentan con las mismas funcionalidades que una unidad fija

de documentación. Asimismo, permiten actualizar los certificados digitales del DNI

electrónico, gracias a un punto de actualización de documentación.

Confirmada la cita, desde el Ayuntamiento se recomienda acceder a la web de la Policía Nacional o del

Ministerio del Interior para informarse sobre la documentación que es preciso aportar

para realizar el trámite, también disponible en la web municipal. Además, el pago por la renovación

o expedición de DNI y pasaporte deberá realizarse en este caso en efectivo.