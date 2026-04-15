Seis deportistas de la AD Judo Ferrolterra acude al Cto de España Infantil y Cadete

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Marca un hito para el judo de la la comarca de Ferrolterra, y en especial para la AD Judo Ferrolterra, el haber clasificado a 6 deportistas para el Campeonato de España Infantil y Cadete de Judo. Hay que remontarse a hace más de 20 años para encontrar un resultado similar.

Después de una larga temporada, estos 6 judocas de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra van a participar este fin de semana en el Campeonato de España de Judo, en Palma de Mallorca.

El sábado saltará al Tatami el judoca naronés, y becado en el CGTD, Hugo López Pereira en la Categoría Cadete en -50kg. El domingo será el turno de los Infantiles, donde estarán presentes los judocas de Pontedeume Iago Miño (-38kg) y Xabi Allegue (-55 kg), la fenesa Alba Bollo (-48kg) y losnaroneses Alejandra Álvarez y Xabi Mauriz en +63kg y +66 kg respectivamente.

Todos forman parte de la selección gallega, en la que también estará presente, como técnico, su entrenador Alberto Castro. Será un gran colofón a esta irrepetible temporada, en la que estos jóvenes judocas de la comarca intentarán pelear por las medallas en este campeonato.

Por otro lado, el pasado sábado 11 de abril se disputó en Fene la segunda jornada del Ranking Intercentros de Ferrolterra, donde 100 judocas del club participaron por Categorías, donde resultaron vencedores:

CADETES: Manuel Picos (Narón)

INFANTILES: Iago Miño (Pontedeume), Xabier Allegue (Pontedeume), Ángel Correas (Fene), Xabi Mauriz (Narón)

ALEVINES: Alberto Troncoso (Narón), Julia Fernández (Fene)

BENJAMINES: Eizan Freire (Miño), Iago Rubianes (Miño), Marco Pérez (Bertamirans)

Y ya en otro orden de cosas, el judoca del club Mario Tenreiro Leira, participó en la Copa de Europa Junior de Lignano (Italia), donde cayó derrotado en su primer combate por el croata Luka Pecek sin opción a repesca.