As Pontes pon en marcha unha nova canle de WhatsApp

O Concello das Pontes pon en marcha unha mellora no seu sistema de comunicación coa veciñanza co obxectivo de ofrecer unha información máis cómoda, actualizada e segura. A partir de agora, o servizo municipal de información por WhatsApp deixa de funcionar como lista de difusión e convértese oficialmente nunha Canle de WhatsApp.
Este cambio responde á actualización das normas de uso da propia aplicación, que substitúe progresivamente as antigas listas de difusión por canles específicas para a difusión de información institucional, garantindo unha comunicación máis ordenada e segura.
Unha vez que a veciñanza siga a canle “Concello de As Pontes”, a información municipal chegará directamente ao apartado de “Novidades” de WhatsApp. Ademais, activando a icona da campá, as persoas usuarias recibirán notificacións como se fosen mensaxes habituais, mellorando así a inmediatez da comunicación.
Máis privacidade, comodidade e información directa
Este novo sistema supón importantes vantaxes para a cidadanía:
- Máis privacidade: nas canles non se comparte nin se visualiza o número de teléfono nin datos persoais das persoas seguidoras. A información é totalmente anónima entre usuarios.
- Sen necesidade de gardar contactos: non é preciso gardar o número do Concello nin enviar mensaxes de alta ou baixa. Basta con seguir a canle para recibir a información.
- Xestión sinxela da subscrición: cada persoa pode deixar de seguir a canle en calquera momento ou silenciala desactivando a campá para non recibir notificacións.
- Información organizada e accesible: seguiranse difundindo avisos municipais, incidencias e información sobre eventos culturais, deportivos e de lecer, todo a través do espazo de “Novidades”.
- Acceso a contidos recentes: as persoas novas seguidoras poderán consultar as actualizacións publicadas nos últimos 30 días.
Como unirse á canle
Unirse é moi sinxelo: só hai que acceder á seguinte ligazón e premer en “Seguir”:
https://whatsapp.com/channel/0029VbD4v9ZBKfhsTCZqr20p
Recoméndase activar a icona da campá situada na parte superior da canle para recibir notificacións inmediatas de cada nova publicación.
Aviso importante
O Concello das Pontes informa de que, a partir do 30 de abril, o antigo número de WhatsApp municipal 617 701 200 deixa de estar operativo como canle de comunicación institucional. Dende esa data, non se xestionarán nin recibirán mensaxes a través desta liña.
O Concello desvincúlase completamente do uso e da titularidade deste número a partir do 30/04/2026, polo que non se fai responsable de ningún uso posterior que poida realizarse do mesmo.
O Concello das Pontes continúa así avanzando na mellora dos seus canles de comunicación coa cidadanía, apostando por ferramentas máis modernas, seguras e eficaces para garantir unha información pública de calidade.