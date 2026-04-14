Club Arco Narón obtiene buenos resultados en el I GP de España Promesas

Este pasado fin de semana se celebró en Madrid, el I Gran Premio de España Promesas, para categorías Júnior U21 (sub21), Cadete U18 (sub18) e Menores U15 (sub15). Primera prueba de la temporada de aire libre de nivel estatal.
Con muy pocos días de entrenamiento al aire libre se desplazaron a esta competición dos de las alumnas de categoría Cadete U18 de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco. El sábado por la mañana se disputaban el ‘Round’ y la fase de 1/16avos de final de la división de Arco Recurvo, dejando para la mañana del domingo las rondas finales de cada categoría.
Los 4 deportistas gallegos presentes en esta prueba eran: Lua Teijeiro Aneiros y Lia Lage Pernas del Club ARCO NARÓN, Beltrán Doval (Lumelar) y Xes Argüelles (The Archers Team).
Resultados. Lua Teijeiro Aneiros 307+282 = 589, Récord Personal y 9ª plaza provisional tras el ‘round’. Superaba el ‘corte’ de las 32 primeras y pasaba a las tandas de encuentros individuales. En 1/16 se enfrentaba a la catalana Alma de Arriba. Un contundente 6-0 hacía que Lua pasase a la siguiente ronda, que se disputaba la mañana del domingo. En la ronda de 1/8 de final se enfrentó a la asturiana Aldara Valdés. Encuentro igualado que se decantó finalmente con un 6-4 a favor de Lua.
Ya en 1/4 de final le tocó contra la también asturiana Alana Romero (1ª del round y doble campeona de España). La asturiana no dio ninguna opción y un 0-6 apeaba a nuestra arquera de la lucha por el podio. De todas maneras, tras esta actuación, Lua ascendía hasta la 7ª plaza final. Queda dentro del TOP TEN nacional.
Lia Lage Pernas 240+252 = 492, se situaba en la 23ª plaza provisional y también pasaba el ‘corte’.
Ya en la ronda de 1/16 se enfrentó a la madrileña Irene Oronoz (10ª del round). Fue un encuentro muy igualado, ya que tras 5 sets tan solo se resolvió en las 3 ultimas flechas, y fue a favor de la madrileña, 3-7. Esto situaba a nuestra arquera en la 25ª posición final.
Buen estreno de la temporada de aire libre para las jóvenes deportitas participantes del Club Arco Narón , a pesar del poco tiempo de preparación de que dispusieron.