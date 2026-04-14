Club Arco Narón obtiene buenos resultados en el I GP de España Promesas

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Este pasado fin de semana se celebró en Madrid, el I Gran Premio de España Promesas, para categorías Júnior U21 (sub21), Cadete U18 (sub18) e Menores U15 (sub15). Primera prueba de la temporada de aire libre de nivel estatal.

Con muy pocos días de entrenamiento al aire libre se desplazaron a esta competición dos de las alumnas de categoría Cadete U18 de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco. El sábado por la mañana se disputaban el ‘Round’ y la fase de 1/16avos de final de la división de Arco Recurvo, dejando para la mañana del domingo las rondas finales de cada categoría.

Los 4 deportistas gallegos presentes en esta prueba eran: Lua Teijeiro Aneiros y Lia Lage Pernas del Club ARCO NARÓN, Beltrán Doval (Lumelar) y Xes Argüelles (The Archers Team).

Resultados. Lua Teijeiro Aneiros 307+282 = 589, Récord Personal y 9ª plaza provisional tras el ‘round’. Superaba el ‘corte’ de las 32 primeras y pasaba a las tandas de encuentros individuales. En 1/16 se enfrentaba a la catalana Alma de Arriba. Un contundente 6-0 hacía que Lua pasase a la siguiente ronda, que se disputaba la mañana del domingo. En la ronda de 1/8 de final se enfrentó a la asturiana Aldara Valdés. Encuentro igualado que se decantó finalmente con un 6-4 a favor de Lua.

Ya en 1/4 de final le tocó contra la también asturiana Alana Romero (1ª del round y doble campeona de España). La asturiana no dio ninguna opción y un 0-6 apeaba a nuestra arquera de la lucha por el podio. De todas maneras, tras esta actuación, Lua ascendía hasta la 7ª plaza final . Queda dentro del TOP TEN nacional.

Lia Lage Pernas 240+252 = 492, se situaba en la 23ª plaza provisional y también pasaba el ‘corte’.

Ya en la ronda de 1/16 se enfrentó a la madrileña Irene Oronoz (10ª del round). Fue un encuentro muy igualado, ya que tras 5 sets tan solo se resolvió en las 3 ultimas flechas, y fue a favor de la madrileña, 3-7. Esto situaba a nuestra arquera en la 25ª posición final .

Buen estreno de la temporada de aire libre para las jóvenes deportitas participantes del Club Arco Narón , a pesar del poco tiempo de preparación de que dispusieron.