Trece proyectos gallegos, entre ellos la nueva sede de Hijos de Rivera en Arteixo, optan a los Premios Arquitectura

11 abril, 2026 Dejar un comentario 148 Vistas

Trece proyectos gallegos, entre ellos la nueva sede de Hijos de Rivera en Arteixo (A Coruña) optan a los Premios Arquitectura 2026 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en colaboración con COMPAC.

Proyecto gallego que opta a los Premios de Arquitectura 2026- VIA LÁCTEA

Los premios celebran su quinta edición con el inicio de la segunda fase y la presentación de las 209 obras escogidas de un total de 534 propuestas presentadas que abarcan las distintas disciplinas de arquitectura.

En mayo, informa la organización, se reunirá un jurado formado por arquitectos y arquitectas de reconocido prestigio para elegir a las propuestas finalistas a los premios. Los proyectos ganadores se anunciarán el 9 de junio en el transcurso de una ceremonia que se celebrará en Madrid. Inicialmente, se presentaron a los premios 38 propuestas gallegas, de las que se seleccionaron un total de trece.

Entre ellas están en edificación, Casa 2M y medio, en Santiago de Compostela; la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de A Seara, en Moaña; A Cormelá, en Corme (Ponteceso) y obra nueva y rehabilitación de edificio para viviendas, locales y garajes en Marqués de Valladares 39-41 y 43, en Vigo.

También el centro social de Goiáns, en Carballo; la nueva sede de la Corporación Hijos de Rivera, en Arteixo; la rehabilitación de vivenda en Seaxe, en Rois y la piscina de O Couto, en Narón.

En innovación, la rehabilitación y mejora energética de la Casa Consistorial de Ribeira. En regeneración urbana, el Centro Social Muimenta, en Carballeda de Avia (Ourense). Mientras, en divulgación, es la «Lectura de un territorio atlántico en Galicia» (investigación) y en planeamiento urbano y territorial, el Plan Básico Municipal del Ayuntamiento de Porqueira (Ourense).

 

 

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