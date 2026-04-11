Pesca Saúde visita os centros de saúde da Mariña e Ortegal para divulgar os beneficios de consumir produto pesqueiro local

Baixo o lema “Alimentos do Mar, alimentos de Vida”, o proxecto Pesca Saúde instalará puntos de información móbiles en Burela, Viveiro e Cedeira para amosar o beneficios dos produtos do mar na saúde e coñecer as súas propiedades nutricionais, e ofrecer degustacións de produtos do mar elaborados por profesionais da restauración nunha “foodbike”. Nestes espazos repartiranse ademais guías de propiedades nutricionais e hábitos de alimentación saudables, e vales desconto para consumir nos establecementos adheridos á campaña.
Os eventos celebraranse no exterior dos centros de saúde, en horario de 11 a 13 horas, o martes 14 (Burela), mércores 15 (Viveiro) e xoves 16 (Cedeira) . Estas actividades completaranse cunhas Xornadas Técnicas no mes de maio, na Casa do Concello de Burela, na que participarán profesionais sanitarias expoñerán os beneficios do consumo de produto pesqueiro na saúde e o benestar.
Os beneficios do consumo de produto pesqueiro na saúde
O proxecto Pesca Saúde nace nun contexto no que o consumo de peixe fresco descendeu progresivamente mentres aumentou a presenza de produtos ultraprocesados na alimentación habitual. Esta transformación dos patróns dietéticos está asociada a un incremento das enfermidades cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias. Por iso, promover o consumo regular de peixe galego non é só unha decisión dietética, senón tamén unha estratexia de saúde pública baseada na evidencia científica. A través destas actividades, búscase fomentar o consumo de produtos pesqueiros para mellorar a saúde e o benestar da cidadanía, promovendo hábitos de vida saudables.
O peixe e o marisco son alimentos de alta densidade nutricional: conteñen moitos nutrientes esenciais en proporcións axeitadas e con poucas calorías. Proporcionan proteínas de alto valor biolóxico, con todos os aminoácidos esenciais, e graxas cardiosaudables, ricas en ácidos graxos omega-3 (EPA e DHA), que o corpo non pode fabricar por si mesmo. Está probado o seu beneficio no sistema cardiovascular, na saúde cerebral e función cognitiva, na saúde ósea e muscular, na inmunidade e no metabolismo.
Vales de desconto para mercar produto do mar.
Na campaña Pesca Saúde, as peixerías terán tamén un papel protagonista a partir do 15 abril. Será entón cando os puntos de venda comecen a aceptar os vales de desconto de 5€, aplicables directamente na compra, que se repartirán entre a poboación nos eventos a celebrar nos centros de saúde.
Ademais, entre o 15 de abril e o 30 de xuño, todas as persoas que reúnan tiques de compra nos establecementos adheridos por un valor total de 60€ ou máis (poden acumularse varios tiques), participarán no sorteo dunha degustación para dúas persoas nun local de hostalaría. As peixerías participantes estarán identificados co distintivo oficial da campaña.
Próximas actividades: Restauración e obradoiros
O seguinte obxectivo do proxecto será o sector da hostelaría, outro dos puntos onde se quere promover a escolla de produto do mar de proximidade. Con este sector traballarase no deseño de menús saudables adaptados a cada restaurante, baseándose sempre en produtos pesqueiros locais e de tempada.
Tamén neste ano, se celebrarán os obradoiros de ‘BatchCooking’. O BatchCooking é unha forma de organizar a cociña da semana: consistente en preparar nun mesmo momento varias elaboracións ou bases que despois se poden combinar e reutilizar en diferentes comidas. Estes obradoiros acompañaranse da publicación dun receitario, que tamén estará dispoñible na web do proxecto.
Que é Pesca Saúde?
Pesca Saúde promove o produto de proximidade, destacando o seu valor nutricional e o seu papel nun modelo alimentario sostible. O proxecto nace para dar unha resposta positiva ao descenso no consumo de peixe fresco nas últimas décadas e ao aumento de produtos ultraprocesados, unha tendencia vinculada ao incremento de enfermidades cardiovasculares e metabólicas.
Na iniciativa, financiada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 a través da Consellería do Mar, participan 7 GALP, que cobren unha parte importante do litoral galego: GALP Ría de Vigo-A Guarda, Ría de Pontevedra, Ría de Arousa, Costa da Morte, Golfo Ártabro Sur e A Mariña-Ortegal, baixo a coordinación do GALP Costa Sostible. O proxecto conta tamén coa colaboración da Consellería de Sanidade, unindo as Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) coa Estratexia Galega de Saúde Comunitaria 2023-2027.