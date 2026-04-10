Trascendental partido para el BBCA masculino este sábado en Caranza

10 abril, 2026 Dejar un comentario 82 Vistas

El BBCA celebrando su victoria en Tui | Cedida

El Club Baloncesto Costa Ártabra afronta este fin de semana un partido clave en su lucha por mantenerse en la pelea por el playoff. Tras el parón de Semana Santa, el conjunto local regresa a la competición recibiendo este sábado, a las 18:00 horas, a Maristas Coruña en el Pabellón Javier Gómez Noya, de Caranza.

El encuentro no será sencillo para los ártabros, ya que enfrente estará uno de los equipos más fuertes de la liga, colíder de la competición y firme candidato al título. Aun así, el Costa Ártabra llega con sensaciones renovadas después de haber mejorado su rendimiento en las últimas jornadas.

El inicio de la segunda fase no fue el esperado para el equipo local, que encadenó varios resultados negativos. Sin embargo, la reacción en los tres últimos partidos, con dos victorias de gran importancia, ha permitido a los ártabros reengancharse a la competición.

Con este impulso, el Costa Ártabra buscará sumar un nuevo triunfo ante su afición que le permita mantener vivas sus opciones de clasificarse para el playoff final, donde se decidirá el campeón de la temporada.

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