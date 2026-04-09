Dieciocho locales en Valdoviño invitan a disfrutar de la segunda edición ‘Pasea y Tapea’

El certamen impulsado por el ayuntamiento de Valdoviño da comienzo este viernes.
La segunda edición de Pasea y Tapea por Valdoviño arranca este viernes 10 de abril con la participación de 18 establecimientos de hostelería de 7 de las 8 parroquias del municipio.
Por delante, tres fines de semana para disfrutar de la localidad a través de las propuestas de restauración, que aúna recetas de la cocina tradicional gallega con otras más innovadoras. Las tapas se servirán al precio de 2,5 euros, y cada cliente recibirá con ellas un boleto para cubrir y entregar en urna, optando al sorteo de premios -tres cestas con productos gastronómicos del territorio-.
Asimismo, quien complete el recorrido por la totalidad de los establecimientos y vaya sellando en cada uno la tarjeta del certamen, podrá elegir su tapa favorita y optar a una cena o comida valorada en 100 euros en el local ganador.
Habrá en esta edición tres horarios para las degustaciones, según los locales. En base a estos, la relación de establecimientos participantes, con las propuestas, es la siguiente:
VIERNES Y SÁBADOS DE 20:30 A 22.00 HORAS Y SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12:30 A 14:30 HORAS
Pide&Pika: Tentación crocante
Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño
Os Dous de Sempre: ovos e zorza
Casa Marino: Niño de ovo de codorniz
Campo García: Panipuri recheo de longaniza
Las Olas by Pantín: Midnight Blues
A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro
O Garaxe: Delicias de chocos
Kami: Brocheta de polo doce
Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar
VIERNES Y SÁBADOS DE 20:30 A 22 HORAS
A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto
O Castro: Canastilla crocante de roupa vella
Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro
SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12:30 A 14:30 HORAS
A Torre do Lago: Do mar a Torre
O Bichesco: Hot dog de cocido
A Trasanquesa: Callos
Morriña: Roliño Morriña
A Taberna do Puntal: Empanada de cocido