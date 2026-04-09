Dieciocho locales en Valdoviño invitan a disfrutar de la segunda edición ‘Pasea y Tapea’

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El certamen impulsado por el ayuntamiento de Valdoviño da comienzo este viernes.

La segunda edición de Pasea y Tapea por Valdoviño arranca este viernes 10 de abril con la participación de 18 establecimientos de hostelería de 7 de las 8 parroquias del municipio.

Por delante, tres fines de semana para disfrutar de la localidad a través de las propuestas de restauración, que aúna recetas de la cocina tradicional gallega con otras más innovadoras. Las tapas se servirán al precio de 2,5 euros, y cada cliente recibirá con ellas un boleto para cubrir y entregar en urna, optando al sorteo de premios -tres cestas con productos gastronómicos del territorio-.

Asimismo, quien complete el recorrido por la totalidad de los establecimientos y vaya sellando en cada uno la tarjeta del certamen, podrá elegir su tapa favorita y optar a una cena o comida valorada en 100 euros en el local ganador.

Habrá en esta edición tres horarios para las degustaciones, según los locales. En base a estos, la relación de establecimientos participantes, con las propuestas, es la siguiente:

VIERNES Y SÁBADOS DE 20:30 A 22.00 HORAS Y SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12:30 A 14:30 HORAS

Pide&Pika: Tentación crocante

Café Bar Piruliña: Delicatessen do mar de Valdoviño

Os Dous de Sempre: ovos e zorza

Casa Marino: Niño de ovo de codorniz

Campo García: Panipuri recheo de longaniza

Las Olas by Pantín: Midnight Blues

A Cepa: Ovos encapotados con pastel de porro

O Garaxe: Delicias de chocos

Kami: Brocheta de polo doce

Teleclub Vilaboa: En Vilaboa quero quedar

VIERNES Y SÁBADOS DE 20:30 A 22 HORAS

A Madriña: Timbal de rabo de vaca ao viño tinto

O Castro: Canastilla crocante de roupa vella

Porta do Sol: Tenreira ao caldeiro

SÁBADOS Y DOMINGOS DE 12:30 A 14:30 HORAS

A Torre do Lago: Do mar a Torre

O Bichesco: Hot dog de cocido

A Trasanquesa: Callos

Morriña: Roliño Morriña

A Taberna do Puntal: Empanada de cocido