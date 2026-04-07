El ‘Arnomendi’ inicia la campaña de vigilancia de pesca correspondiente al Plan de Despliegue Conjunto

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El patrullero de altura ‘Arnomendi’ ha partido este lunes 6 de abril desde su base en la Estación Naval de La Graña en Ferrol, para desarrollar la campaña de vigilancia e inspección correspondiente al Plan de Despliegue Conjunto (JDP en sus siglas en inglés) para pesquerías de especies de fondo y superficie en las aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental.

Esta campaña tendrá una duración de dos semanas aproximadamente, finalizando en el puerto de Burela el día 17 de abril, donde está prevista su participación en el ejercicio MARSEC-26, de seguridad marítima.

Durante su navegación, el ‘Arnomendi’ participará como buque de inspección pesquera asignado por España en el ‘JDP’ y llevará a cabo el control específico de las pesquerías de las especies de fondo y superficie para garantizar la aplicación uniforme y eficaz de las medidas de conservación y control aplicables a estas pesquerías. Para todo ello contará con la participación de un inspector de la Secretaría General de Pesca y otro inspector de pesca portugués representante de la Unión Europea.

Encuadrada dentro del Mando de las Unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, este buque se integra en la Fuerza de Acción Marítima, cuya misión es contribuir a la Acción del Estado en la Mar mediante la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos y de soberanía nacional, contribuyendo así al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades en ámbito marítimo.

Acerca del patrullero de altura ‘Arnomendi’

El patrullero ‘Arnomendi’ es el tercer buque de la clase ‘Chilreu’ y fue construido en los astilleros Freire de Vigo (Pontevedra) en el año 2000. Está encuadrado en las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol y está al mando del Capitán de Corbeta Francisco Gil Gómez. Para esta campaña contará con una dotación de treinta y tres personas, además de los ya mencionados inspectores.