Narón proxecta a película documental “Hijas de Cynisca” un alegato pola igualdade no deporte

No marco do programa municipal ‘Narón adestra en igualdade’, financiado con cargo ao Pacto de Estado contra a violencia de xénero, o Concello de Narón organiza a proxección do documental «Hijas de Cynisca», unha obra de referencia sobre a loita pola igualdade no ámbito deportivo.
Segundo adiantou a edil de Igualdade, María Lorenzo, a cita terá lugar este próximo venres 10 de abril, ás 18:00 horas, no Pazo da Cultura de Narón, con entrada gratuíta ata completar capacidade.
Dirixido pola guionista e produtora Beatriz Carretero, este filme —estreado en 2019— afonda na desigualdade de xénero no deporte a través dos testemuños de 13 mulleres referentes nas súas respectivas disciplinas. O documental aborda cuestións como a vulneración de dereitos, a falta de visibilidade, as diferenzas salariais ou o tratamento desigual nos medios de comunicación, poñendo o foco tamén na excesiva atención sobre a aparencia física das deportistas.
Entre as protagonistas destacan figuras tan recoñecidas como a deportista de natación sincronizada Ona Carbonell, a levantadora de pesas e campioa olímpica Lydia Valentín, a xogadora de balomnán Carmen Martín ou a ximnasta Almudena Cid, que reflexionan sobre as desigualdades existentes e propoñen medidas para avanzar cara a unha maior equidade.
O filme toma o seu nome de Cynisca, a primeira muller en gañar nos Xogos Olímpicos da Antigüidade, o que a converteu nun símbolo histórico da presenza feminina no deporte. Cunha duración de 96 minutos, a obra constitúe un retrato crítico da situación actual e dos retos pendentes nun ámbito que reflicte tamén as desigualdades existentes na sociedade.
Hijas de Cynisca conta cun destacado percorrido en festivais, onde acadou diversos recoñecementos, entre eles premios ao mellor documental e galardóns internacionais en certames de países coma os Estados Unidos, Italia ou Arxentina. En total, suma varios premios —oito deles internacionais— que avalan o seu impacto e relevancia. A proxección enmárcase na aposta do Concello de Narón por promover a igualdade no deporte e sensibilizar a cidadanía a través de propostas culturais que invitan á reflexión e ao debate social.