A Deputación da Coruña aproba 114.961,65€ en axudas para reforzar as agrupacións de Protección Civil

A Deputación da Coruña publicou no BOP a concesión definitiva da liña de subvencións destinada a apoiar investimentos das agrupacións de voluntariado de Protección Civil da provincia, cun investimento total de 114.961,65 euros.
A resolución da Presidencia beneficia a 16 agrupacións e asociacións da provincia, que poderán mellorar os seus medios materiais e operativos para facer fronte ás situacións de emerxencia.
O programa está orientado á adquisición de equipamento, maquinaria, ferramentas de rescate, sistemas de comunicación ou mesmo dotación de novos vehículos, reforzando así a capacidade de resposta dun servizo esencial para a seguridade da cidadanía.
Estas axudas enmárcanse na aposta da Deputación por apoiar o voluntariado de Protección Civil, especialmente nos concellos de menor tamaño, onde desempeñan un papel clave na prevención, intervención en emerxencias e apoio á veciñanza.
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, destacou que “as agrupacións de voluntarios de Protección Civil realizan un traballo fundamental para garantir a seguridade das persoas en toda a provincia”.
Formoso subliñou que “con estas axudas contribuímos a que conten con mellores medios para desenvolver o seu labor, reforzando a capacidade de resposta ante calquera emerxencia e recoñecendo tamén o compromiso do voluntariado, que é un dos grandes activos dos nosos concellos”.
RELACIÓN DE AXUDAS APROBADAS
|
Beneficiario
|
Importe (€)
|
AVPC Abegondo
|
4.129,49
|
AVPC Arteixo
|
9.359,29
|
AVPC Betanzos
|
3.981,87
|
AVPC Carnota
|
4.045,48
|
AVPC Curtis
|
9.880,00
|
AVPC Dumbría
|
7.165,43
|
AVPC Muxía
|
11.400,00
|
AVPC Trazo
|
3.970,62
|
AVPC Vilasantar
|
3.513,92
|
AVPC Oroso
|
9.880,00
|
AVPC Mazaricos
|
3.952,00
|
AVPC Xallas
|
11.400,00
|
AVPC Boiro
|
6.653,04
|
AVPC Negreira
|
6.670,51
|
Asociación de Agrupacións de Protección Civil
|
9.480,00
|
Asociación Provincial de Agrupacións de Protección Civil da Coruña
|
9.480,00
TOTAL: 114.961,65 €