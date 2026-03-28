Desconocidos vandalizan la sede de la asociación cultural Artabria, en Ferrol

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La puerta metálica exterior de la asociación cultural Artábria, en Ferrol, en la travesía de Batallones, ha amanecido este sábado vandalizada. El espacio ha sido grafiteado con esvásticas y el símbolo ‘AE’, siglas de la expresión ‘Arriba España’.

Los autores de la vandalización también han transformado la bandera de Palestina que ilustraba la verja en una rojigualda, según muestra la imagen facilitada por el colectivo. Además, también han colocado otras tres esvásticas en la fachada y en la vivienda contigua.

En un comunicado, la entidad, a la espera de evaluar los pasos a seguir, denuncia públicamente este ataque y reafirma su «compromiso firme» en la defensa de «una sociedad libre de fascismo, racismo y cualquier forma de opresión». «No nos van a intimidar», advierte.

Según recoge, no es la primera vez que el centro social «sufre la violencia fascista«. Recuerda que, en 2001, cuando el local estaba en el barrio ferrolano de la Magdalena, un trabajador del centro social fue «agredido cobardemente por varios fascistas«, que estaban ligados a un grupo ultra de fútbol.

En otras ocasiones, los ataques fueron como el de este sábado: pintando una bandera de España y símbolos nazis cuando el local estaba cerrado. «Por lo que sea, ocurren en Semana Santa, cuando nuestra ciudad recibe millares de visitantes de fuera de Galicia», concluye la entidad.

Condenas

El BNG ha trasladado su condena «con contundencia» y el PSOE ha tachado los actos de «intolerables» y considera que «atentan contra la convivencia».

Por su parte la corporaciòn municipal ha emitido un comunicado señalando que «muestra su repulsa ante el acto vandálico a la sede de la Asociación Cultural Artábria y hace un llamamiento al respecto, a la responsabilidad colectiva y al civismo por parte de toda la ciudadanía.