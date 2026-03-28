Una unidad ADOS visita Valdoviño con la campaña «Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño»

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La unidad móvil de donación de sangre visita Valdoviño el próximo martes 31 de marzo, y permanecerá delante de la casa consistorial de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. En esta ocasión, el gesto solidario con el que podremos contribuir a salvar vidas también podrá llevar a la ciudadanía al festival O Son do Camiño.

La Agencia de Donación de Órganos y Sangre mantiene activa la campaña en redes «Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño».

Así, todas las personas que donen sangre hasta 31 de mayo, y que remitan por mensaje privado al Instagram de ADOS una foto donando sangre o un vídeo invitando a participar en las campañas de donación, entrarán en el sorteo de 14 abonos para asistir al festival, que tendrá lugar en Santiago de Compostela los próximos 18, 19 y 20 de junio.

Otro requisito necesario para entrar en este sorteo es seguir la cuenta de ADOS en IG y comentar la publicación de esta iniciativa mencionando a dos personas.

Con esta campaña, la Agencia quiere invitar especialmente a los más jóvenes a convertirse en embajadores del solidario gesto de la donación y que animen a su entorno familiar y de amistades a participar y donar sangre.