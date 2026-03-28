Una unidad ADOS visita Valdoviño con la campaña «Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño»

28 marzo, 2026 Dejar un comentario 388 Vistas

La unidad móvil de donación de sangre visita Valdoviño el próximo martes 31 de marzo, y permanecerá delante de la casa consistorial de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. En esta ocasión, el gesto solidario con el que podremos contribuir a salvar vidas también podrá llevar a la ciudadanía al festival O Son do Camiño.

La Agencia de Donación de Órganos y Sangre mantiene activa la campaña en redes «Non perdas este bus. Lévate ao Son do Camiño».

Así, todas las personas que donen sangre hasta 31 de mayo, y que remitan por mensaje privado al Instagram de ADOS una foto donando sangre o un vídeo invitando a participar en las campañas de donación, entrarán en el sorteo de 14 abonos para asistir al festival, que tendrá lugar en Santiago de Compostela los próximos 18, 19 y 20 de junio.

Otro requisito necesario para entrar en este sorteo es seguir la cuenta de ADOS en IG y comentar la publicación de esta iniciativa mencionando a dos personas.

Con esta campaña, la Agencia quiere invitar especialmente a los más jóvenes a convertirse en embajadores del solidario gesto de la donación y que animen a su entorno familiar y de amistades a participar y donar sangre.

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