A Deputación da Coruña aproba o POS+Social 2026

O POS+Social 2026, incrementa ata os 8 millóns de euros o apoio aos servizos sociais municipais. O programa medra un 14,3% respecto ao ano anterior e permitirá reforzar servizos como a axuda no fogar, xantar na casa, conciliación ou atención a persoas maiores e familias vulnerables. Formoso destaca que se trata “dun apoio clave para garantir servizos sociais próximos e de calidade en todos os concellos”
O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos unha nova achega do POS+Social, a liña específica do Plan Único destinada a financiar e fortalecer os servizos sociais municipais. Este ano, o programa contará cun orzamento de 8 millóns de euros, o que supón un incremento do 14,3% respecto aos 7 millóns do pasado exercicio.
Segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, “o POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, persoas dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”.
A través deste fondo, os concellos poderán financiar programas e servizos como o reforzo e ampliación do servizo de axuda no fogar, o servizo de xantar na casa, actividades de acompañamento e socialización, programas de conciliación familiar e laboral, servizos de fisioterapia e terapia ocupacional ou axudas directas a persoas e familias en risco de exclusión. Tamén se permite a contratación ou reforzo de persoal técnico e administrativo dos servizos sociais municipais, así como investimentos en infraestruturas e equipamentos sociais que melloren a atención á cidadanía.
Un programa consolidado e en crecemento
O POS+Social naceu no ano 2020 como resposta ao incremento das necesidades sociais dos concellos durante a pandemia e, desde entón, consolidouse como unha das liñas máis importantes do Plan Único. Co incremento deste ano, a Deputación reforza a capacidade dos concellos para prestar servizos esenciais e dar resposta a unha demanda social crecente.
Desde a súa creación, a institución provincial leva investidos preto de 54 millóns de euros nesta liña, contribuíndo a fortalecer a rede pública de servizos sociais nos municipios, especialmente nos de menor tamaño, que son os que teñen maiores dificultades para prestar os servizos sociais debido a escasez de recursos económicos e á dispersión e envellecemento da poboación.
Reparto territorial
O orzamento distribúese entre os concellos da provincia seguindo os mesmos criterios obxectivos do Plan Único: poboación, superficie, dispersión territorial, etc. A maior parte dos fondos destínanse a gasto corrente no ámbito social (salarios, horas de servizo de axudano fogar…), o que permite financiar servizos esenciais do día a día que melloran directamente a calidade de vida da veciñanza.
O POS+Social forma parte do modelo de cooperación municipal da Deputación da Coruña, baseado na autonomía local e na igualdade de acceso aos servizos públicos. Neste sentido, Formoso subliñou que “apostamos por unha política social útil, próxima e centrada nas persoas, que permita aos concellos responder con eficacia ás necesidades reais da súa veciñanza”.
A deputada de Política Social, Mar García Vidal, subliñou que “o POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos concellos planificar e manter programas que son esenciais no día a día, desde o SAF ata a atención a familias ou a conciliación. O incremento deste ano supón máis recursos para reforzar equipos, ampliar servizos e chegar a máis persoas”
O POS+Social súmase a outras liñas de axuda que a Deputación da Coruña destina a reforzar os servizos sociais dos concellos da provincia, como o Plan de Servizos Sociais Comunitarios, cun investimento que este ano alcanza os 9 millóns de euros e que permite financiar 378.000 horas do servizo de axuda no fogar e contratar a 177 profesionais espcialistas no ámbito social nos concellos. Estes apoios da Deputación permiten consolidar unha rede de servizos sociais municipais máis forte, máis coordinada e con maior capacidade de resposta ante as necesidades da cidadanía.
|
Comarca A Coruña
|
POS+ SOCIAL
|
POS+ SOCIAL
|
Abegondo
|
89.290,91
|
589.349,39
|
Aranga
|
69.719,18
|
470.457,25
|
Arteixo
|
198.093,56
|
1.309.664,78
|
Bergondo
|
66.338,55
|
431.038,55
|
Betanzos
|
80.775,73
|
536.757,63
|
Cambre
|
138.584,63
|
927.663,52
|
Carral
|
66.327,18
|
438.928,80
|
Coirós
|
39.864,82
|
267.287,50
|
Coruña (A)
|
33.788,92
|
246.174,95
|
Culleredo
|
169.244,29
|
1.131.548,33
|
Curtis
|
76.044,76
|
506.260,61
|
Irixoa
|
50.088,87
|
335.316,23
|
Mesía
|
74.467,76
|
500.562,95
|
Miño
|
64.139,98
|
412.733,21
|
Oleiros
|
188.938,32
|
1.232.812,77
|
Oza-Cesuras
|
125.542,75
|
845.577,57
|
Paderne
|
47.189,95
|
314.475,38
|
Sada
|
99.291,11
|
645.121,60
|
Sobrado
|
75.592,87
|
506.415,84
|
Vilarmaior
|
34.933,11
|
233.174,32
|
Vilasantar
|
46.340,80
|
319.540,14
|
Total
|
1.834.598,05
|
12.200.861,32
|
Comarca de Santiago
|
|
Ames
|
182.181,57
|
1.206.296,88
|
Arzúa
|
119.713,30
|
806.554,73
|
Baña (A)
|
77.670,93
|
527.953,00
|
Boimorto
|
65.155,97
|
441.324,38
|
Boqueixón
|
72.038,33
|
485.911,53
|
Brión
|
82.169,64
|
546.782,22
|
Dodro
|
37.589,28
|
254.147,60
|
Frades
|
63.842,44
|
435.683,20
|
Melide
|
113.504,49
|
753.899,88
|
Negreira
|
101.658,38
|
682.314,92
|
Ordes
|
134.899,04
|
901.218,59
|
Oroso
|
82.711,77
|
553.523,40
|
Padrón
|
68.922,37
|
470.405,21
|
Pino (O)
|
93.778,69
|
637.535,70
|
Rois
|
77.183,87
|
523.597,01
|
Santa Comba
|
142.016,36
|
971.800,88
|
Santiago de Compostela
|
142.922,19
|
1.054.690,10
|
Santiso
|
63.925,04
|
430.324,88
|
Teo
|
131.216,47
|
872.835,15
|
Toques
|
57.235,13
|
382.858,10
|
Tordoia
|
80.676,66
|
544.947,37
|
Touro
|
90.494,44
|
609.048,45
|
Trazo
|
73.277,05
|
492.408,89
|
Val do Dubra
|
79.863,82
|
537.643,61
|
Vedra
|
65.880,14
|
443.956,83
|
Total
|
2.300.527,37
|
15.567.662,51
|
Comarca de Bergantiños
|
|
Cabana de Bergantiños
|
76.220,66
|
515.117,62
|
Camariñas
|
56.670,86
|
382.300,83
|
Carballo
|
224.205,70
|
1.502.596,64
|
Cee
|
71.135,54
|
472.941,11
|
Cerceda
|
81.414,48
|
562.465,51
|
Corcubión
|
23.339,78
|
156.681,55
|
Coristanco
|
103.331,83
|
708.049,45
|
Dumbría
|
78.306,98
|
534.979,16
|
Fisterra
|
45.141,47
|
302.875,93
|
Laracha (A)
|
118.354,15
|
790.780,16
|
Laxe
|
44.930,92
|
300.595,62
|
Malpica de Bergantiños
|
64.535,63
|
437.241,91
|
Muxía
|
90.866,40
|
611.780,00
|
Ponteceso
|
84.122,83
|
422.424,29
|
Vimianzo
|
127.167,46
|
836.462,88
|
Zas
|
96.695,09
|
659.239,52
|
Total
|
1.386.439,78
|
9.196.532,18
|
Comarca de Ferrol
|
|
Ares
|
48.078,95
|
319.929,27
|
Cabanas
|
46.872,86
|
308.935,60
|
Capela (A)
|
41.602,35
|
276.100,38
|
Cariño
|
49.138,45
|
335.047,40
|
Cedeira
|
77.633,41
|
524.239,45
|
Cerdido
|
37.926,24
|
251.868,93
|
Fene
|
81.471,68
|
555.472,99
|
Ferrol
|
64.877,84
|
495.528,91
|
Mañón
|
53.630,21
|
364.764,68
|
Moeche
|
40.433,07
|
273.124,68
|
Monfero
|
89.369,07
|
558.915,66
|
Mugardos
|
33.357,70
|
301.537,32
|
Narón
|
198.594,25
|
1.328.942,82
|
Neda
|
44.416,57
|
304.961,33
|
Ortigueira
|
136.604,87
|
926.280,90
|
Pontedeume
|
63.430,32
|
424.926,69
|
Pontes de García Rodríguez (As)
|
162.792,62
|
1.116.148,25
|
San Sadurniño
|
66.920,97
|
452.827,42
|
Somozas (As)
|
53.202,51
|
364.859,07
|
Valdoviño
|
80.147,92
|
534.130,11
|
Total
|
1.470.501,86
|
10.018.541,86
|
Comarca Barbanza
|
|
Boiro
|
127.548,75
|
852.806,55
|
Carnota
|
58.951,56
|
398.369,34
|
Lousame
|
66.509,06
|
445.384,81
|
Mazaricos
|
108.785,60
|
739.237,36
|
Muros
|
80.319,09
|
542.623,47
|
Noia
|
86.993,31
|
585.175,29
|
Outes
|
83.159,48
|
565.126,40
|
Pobra do Caramiñal (A)
|
64.965,22
|
440.301,85
|
Porto do Son
|
94.616,90
|
634.326,33
|
Rianxo
|
82.456,46
|
558.528,37
|
Ribeira
|
153.627,51
|
1.026.192,87
|
Total
|
1.007.932,94
|
6.788.072,64
|
Comarcas
|
POS + SOCIAL 2026
|
TOTAL POS+ SOCIAL (2017-2026)
|
A Coruña
|
1.834.598,05
|
12.200.861,32
|
Santiago
|
2.300.527,37
|
15.567.662,51
|
Bergantiños
|
1.386.439,78
|
9.196.532,18
|
Ferrol
|
1.470.501,86
|
10.018.541,86
|
Barbanza
|
1.007.932,94
|
6.788.072,64
|
Total
|
8.000.000,00
|
53.771.670,51