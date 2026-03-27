A Deputación da Coruña aproba o POS+Social 2026

27 marzo, 2026

O POS+Social 2026, incrementa ata os 8 millóns de euros o apoio aos servizos sociais municipais. O programa medra un 14,3% respecto ao ano anterior e permitirá reforzar servizos como a axuda no fogar, xantar na casa, conciliación ou atención a persoas maiores e familias vulnerables. Formoso destaca que se trata “dun apoio clave para garantir servizos sociais próximos e de calidade en todos os concellos”

O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade de todos os grupos políticos unha nova achega do POS+Social, a liña específica do Plan Único destinada a financiar e fortalecer os servizos sociais municipais. Este ano, o programa contará cun orzamento de 8 millóns de euros, o que supón un incremento do 14,3% respecto aos 7 millóns do pasado exercicio.

Segundo explicou o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, “o POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, persoas dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”.

A través deste fondo, os concellos poderán financiar programas e servizos como o reforzo e ampliación do servizo de axuda no fogar, o servizo de xantar na casa, actividades de acompañamento e socialización, programas de conciliación familiar e laboral, servizos de fisioterapia e terapia ocupacional ou axudas directas a persoas e familias en risco de exclusión. Tamén se permite a contratación ou reforzo de persoal técnico e administrativo dos servizos sociais municipais, así como investimentos en infraestruturas e equipamentos sociais que melloren a atención á cidadanía.

Un programa consolidado e en crecemento

O POS+Social naceu no ano 2020 como resposta ao incremento das necesidades sociais dos concellos durante a pandemia e, desde entón, consolidouse como unha das liñas máis importantes do Plan Único. Co incremento deste ano, a Deputación reforza a capacidade dos concellos para prestar servizos esenciais e dar resposta a unha demanda social crecente.

Desde a súa creación, a institución provincial leva investidos preto de 54 millóns de euros nesta liña, contribuíndo a fortalecer a rede pública de servizos sociais nos municipios, especialmente nos de menor tamaño, que son os que teñen maiores dificultades para prestar os servizos sociais debido a escasez de recursos económicos e á dispersión e envellecemento da poboación.

Reparto territorial

O orzamento distribúese entre os concellos da provincia seguindo os mesmos criterios obxectivos do Plan Único: poboación, superficie, dispersión territorial, etc. A maior parte dos fondos destínanse a gasto corrente no ámbito social (salarios, horas de servizo de axudano fogar…), o que permite financiar servizos esenciais do día a día que melloran directamente a calidade de vida da veciñanza.

O POS+Social forma parte do modelo de cooperación municipal da Deputación da Coruña, baseado na autonomía local e na igualdade de acceso aos servizos públicos. Neste sentido, Formoso subliñou que “apostamos por unha política social útil, próxima e centrada nas persoas, que permita aos concellos responder con eficacia ás necesidades reais da súa veciñanza”.

A deputada de Política Social, Mar García Vidal, subliñou que “o POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos concellos planificar e manter programas que son esenciais no día a día, desde o SAF ata a atención a familias ou a conciliación. O incremento deste ano supón máis recursos para reforzar equipos, ampliar servizos e chegar a máis persoas”

O POS+Social súmase a outras liñas de axuda que a Deputación da Coruña destina a reforzar os servizos sociais dos concellos da provincia, como o Plan de Servizos Sociais Comunitarios, cun investimento que este ano alcanza os 9 millóns de euros e que permite financiar 378.000 horas do servizo de axuda no fogar e contratar a 177 profesionais espcialistas no ámbito social nos concellos. Estes apoios da Deputación permiten consolidar unha rede de servizos sociais municipais máis forte, máis coordinada e con maior capacidade de resposta ante as necesidades da cidadanía.

Comarca A Coruña

POS+ SOCIAL
2026

POS+ SOCIAL
2017-2026

Abegondo

89.290,91

589.349,39

Aranga

69.719,18

470.457,25

Arteixo

198.093,56

1.309.664,78

Bergondo

66.338,55

431.038,55

Betanzos

80.775,73

536.757,63

Cambre

138.584,63

927.663,52

Carral

66.327,18

438.928,80

Coirós

39.864,82

267.287,50

Coruña (A)

33.788,92

246.174,95

Culleredo

169.244,29

1.131.548,33

Curtis

76.044,76

506.260,61

Irixoa

50.088,87

335.316,23

Mesía

74.467,76

500.562,95

Miño

64.139,98

412.733,21

Oleiros

188.938,32

1.232.812,77

Oza-Cesuras

125.542,75

845.577,57

Paderne

47.189,95

314.475,38

Sada

99.291,11

645.121,60

Sobrado

75.592,87

506.415,84

Vilarmaior

34.933,11

233.174,32

Vilasantar

46.340,80

319.540,14

Total

1.834.598,05

12.200.861,32

 

Comarca de Santiago

POS+ Social
2026

POS+ Social
2017-2026

Ames

182.181,57

1.206.296,88

Arzúa

119.713,30

806.554,73

Baña (A)

77.670,93

527.953,00

Boimorto

65.155,97

441.324,38

Boqueixón

72.038,33

485.911,53

Brión

82.169,64

546.782,22

Dodro

37.589,28

254.147,60

Frades

63.842,44

435.683,20

Melide

113.504,49

753.899,88

Negreira

101.658,38

682.314,92

Ordes

134.899,04

901.218,59

Oroso

82.711,77

553.523,40

Padrón

68.922,37

470.405,21

Pino (O)

93.778,69

637.535,70

Rois

77.183,87

523.597,01

Santa Comba

142.016,36

971.800,88

Santiago de Compostela

142.922,19

1.054.690,10

Santiso

63.925,04

430.324,88

Teo

131.216,47

872.835,15

Toques

57.235,13

382.858,10

Tordoia

80.676,66

544.947,37

Touro

90.494,44

609.048,45

Trazo

73.277,05

492.408,89

Val do Dubra

79.863,82

537.643,61

Vedra

65.880,14

443.956,83

Total

2.300.527,37

15.567.662,51

 

Comarca de Bergantiños

POS+ SOCIAL
2026

POS+ SOCIAL
2017-2026

Cabana de Bergantiños

76.220,66

515.117,62

Camariñas

56.670,86

382.300,83

Carballo

224.205,70

1.502.596,64

Cee

71.135,54

472.941,11

Cerceda

81.414,48

562.465,51

Corcubión

23.339,78

156.681,55

Coristanco

103.331,83

708.049,45

Dumbría

78.306,98

534.979,16

Fisterra

45.141,47

302.875,93

Laracha (A)

118.354,15

790.780,16

Laxe

44.930,92

300.595,62

Malpica de Bergantiños

64.535,63

437.241,91

Muxía

90.866,40

611.780,00

Ponteceso

84.122,83

422.424,29

Vimianzo

127.167,46

836.462,88

Zas

96.695,09

659.239,52

Total

1.386.439,78

9.196.532,18

 

Comarca de Ferrol

POS+ SOCIAL
2026

POS+ SOCIAL
2017-2026

Ares

48.078,95

319.929,27

Cabanas

46.872,86

308.935,60

Capela (A)

41.602,35

276.100,38

Cariño

49.138,45

335.047,40

Cedeira

77.633,41

524.239,45

Cerdido

37.926,24

251.868,93

Fene

81.471,68

555.472,99

Ferrol

64.877,84

495.528,91

Mañón

53.630,21

364.764,68

Moeche

40.433,07

273.124,68

Monfero

89.369,07

558.915,66

Mugardos

33.357,70

301.537,32

Narón

198.594,25

1.328.942,82

Neda

44.416,57

304.961,33

Ortigueira

136.604,87

926.280,90

Pontedeume

63.430,32

424.926,69

Pontes de García Rodríguez (As)

162.792,62

1.116.148,25

San Sadurniño

66.920,97

452.827,42

Somozas (As)

53.202,51

364.859,07

Valdoviño

80.147,92

534.130,11

Total

1.470.501,86

10.018.541,86

 

Comarca Barbanza

POS+ SOCIAL
2026

POS+ SOCIAL
2017-2026

Boiro

127.548,75

852.806,55

Carnota

58.951,56

398.369,34

Lousame

66.509,06

445.384,81

Mazaricos

108.785,60

739.237,36

Muros

80.319,09

542.623,47

Noia

86.993,31

585.175,29

Outes

83.159,48

565.126,40

Pobra do Caramiñal (A)

64.965,22

440.301,85

Porto do Son

94.616,90

634.326,33

Rianxo

82.456,46

558.528,37

Ribeira

153.627,51

1.026.192,87

Total

1.007.932,94

6.788.072,64

 

Comarcas

POS + SOCIAL 2026

TOTAL POS+ SOCIAL (2017-2026)

A Coruña

1.834.598,05

12.200.861,32

Santiago

2.300.527,37

15.567.662,51

Bergantiños

1.386.439,78

9.196.532,18

Ferrol

1.470.501,86

10.018.541,86

Barbanza

1.007.932,94

6.788.072,64

Total

8.000.000,00

53.771.670,51

Lea también

Formoso destaca que o Plan Único investiu máis de 161M€ e financiou 887 obras nos concellos de Ferrolterra, Eume e Ortegal

O presidente da Deputación subliña que o POS+2026 inviste máis de 16,1 millóns de euros …

