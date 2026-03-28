A Escola Javi Gómez Noya participa nos campionatos de España de dúatlon cadete, xuvenil e junior

A canteira ferrolá acude a Avilés esta fin de semana.
A Escola Javi Gómez Noya disputa este sábado 28 en Avilés os campionatos de España de dúatlon nas categorías cadete, xuvenil e junior. O equipo ferrolán contará co xuvenil Ariel Soto Meizoso, destacado duatleta nas probas galegas. Ademais, das súas irmás Ariadna, en junior, e Ariela, en cadete.
O cadete Miguel Benasach completará a expedición departamental, xa que o seu compañeiro Adrián Canosa lamentablemente é baixa por lesión. En todas as categorías, por unha ampla participación nacional, haberá series clasificatorias na mañá do sábado para obter o o pase para as finais que se disputarán pola tarde.
As probas desenvolveranse en distancia superesprinte de 2,8 km de carreira, 9,5 km de ciclismo e 1,4 km a pé.