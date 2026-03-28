A Escola Javi Gómez Noya participa nos campionatos de España de dúatlon cadete, xuvenil e junior

28 marzo, 2026

A canteira ferrolá acude a Avilés esta fin de semana.

Fuente Triatlón Ferrol/ Miguel Benasach

A Escola Javi Gómez Noya disputa este sábado 28 en Avilés os campionatos de España de dúatlon nas categorías cadete, xuvenil e junior. O equipo ferrolán contará co xuvenil Ariel Soto Meizoso, destacado duatleta nas probas galegas. Ademais, das súas irmás Ariadna, en junior, e Ariela, en cadete.

O cadete Miguel Benasach completará a expedición departamental, xa que o seu compañeiro Adrián Canosa lamentablemente é baixa por lesión. En todas as categorías, por unha ampla participación nacional, haberá series clasificatorias na mañá do sábado para obter o o pase para as finais que se disputarán pola tarde.

As probas desenvolveranse en distancia superesprinte de 2,8 km de carreira, 9,5 km de ciclismo e 1,4 km a pé.

Lea también

O Parrulo Ferrol fletará un bus para la afición con la venta de entradas para la Final de la Copa Galicia

O Parrulo Ferrol cuenta con un número limitado de entradas para el sector a su …

