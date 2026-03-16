El precio medio del alquiler sube en Galicia un 6% interanual en febrero, según Fotocasa

El precio de la vivienda en alquiler en Galicia sube un 2,2% en su variación mensual y un 6% en su variación interanual, situando el precio de la vivienda en febrero en 10,31 euros/metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

«Galicia presenta una de las tendencias al alza más persistentes de todo el país. Con el dato de febrero, la comunidad encadena 104 meses consecutivos de incrementos interanuales, lo que supone casi 9 años (8,7) de subidas ininterrumpidas. El precio se sitúa ahora en los 10,31 euro/m2, consolidando una barrera de los diez euros que hace pocos años parecía lejana para el mercado gallego«, explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

La mayor subida se produce en la provincia de Ourense, donde el coste del arrendamiento aumenta un 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Lugo, con un incremento del 9,0%; Pontevedra, con una subida del 8,0%; y A Coruña, que registra un alza del 7,2% en términos interanuales.

En cuanto al precio, la lista es encabezada por Pontevedra con 11,75 euro/m2 al mes; A Coruña con 10,39 euro/m2 al mes; Lugo con 8,62 euro/m2 al mes; y Ourense con 7,82 euro/m2 al mes.

Asimismo, en 12 de los 14 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

El orden de las ciudades de mayor o menor incremento interanual es: Viveiro (26,6%), Ferrol (14,2%), Vigo (12,0%), Ourense capital (11,1%), Narón (9,8%), Santiago de Compostela (9,8%), Ames (6,9%), Pontevedra capital (6,7%), A Coruña capital (4,5%), Nigrán (3,0%), Baiona (2,7%) y Sanxenxo (1,0%). Por otro lado, en Lugo capital (-3,7%) y Barreiros (-1,4%) el precio del alquiler ha descendido respecto al año anterior.

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, en primera posición se sitúa Sanxenxo con 17,39 euro/m2 al mes; seguido de Baiona con 12,78 euro/m2 al mes; Vigo con 12,22 euro/m2 al mes; A Coruña capital con 12,12 euro/m2 al mes; Nigrán con 11,92 euro/m2 al mes; Santiago de Compostela con 10,69 euro/m2 al mes; Pontevedra capital con 9,97 euro/m2 al mes; Viveiro con 9,90 euro/m2 al mes; Ames con 9,24 euro/m2 al mes; Ferrol con 8,91 euro/m2 al mes; Barreiros con 8,89 euro/m2 al mes; Lugo capital con 8,18 euro/m2 al mes; Ourense capital con 8,10 euro/m2 al mes; y Narón con 7,30 euro/m2 al mes.