Galicia se iluminó de rojo para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre

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Las localidades gallegas se iluminaron de rojo esta pasada noche para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este domingo 14 de junio.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el Teatro Jofre de Ferrol, la Torre Hejduk de la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, la Ponte Vella de Ourense y las Fontes de la rúa Aragón en Vigo se tiñeron de este color con motivo de la efeméride.

De esta manera, las ciudades gallegas se suman al agradecimiento que la sociedad brinda a los donantes gallegos en esta jornada, debido a que la participación de la ciudadanía posibilita buena parte del intenso labor asistencial que desarrollan los hospitales gallegos.

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha agradecido la colaboración de los municipios gallegos y ha recordado que la donación resulta «imprescindible» todos los días del año, pero cobra una «vital importancia» en períodos como el verano.