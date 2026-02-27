Lidl alcanza las 40 tiendas en Galicia con su nueva apertura en Narón

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Lidl abrirá este viernes su primera tienda en la localidad coruñesa de Narón, estreno con el que alcanzará los 40 supermercados en funcionamiento en Galicia.

Con este nuevo punto de venta, situado en la carretera a Cedeira, la cadena de supermercados dispondrá de cuatro establecimientos en la comarca de Ferrol, con dos en la ciudad (Avenida Nicasio Pérez y O Boial) y otros dos en Fene y Narón.

La tienda, que estará abierta de lunes a sábado entre las 09.00 y las 21.30 horas, contará con una plantilla formada por 20 profesionales, de los que 15 se corresponden con puestos de nueva creación, según ha subrayado en un comunicado la cadena de supermercados.

En concreto, ha detallado que se han invertido un total de 6,3 millones de euros en este establecimiento, que cuenta con 1.438 metros cuadrados de superficie de ventas y 104 plazas de aparcamiento, así como con tres puntos habilitados para la carga de vehículos eléctricos.

Además, ha ensalzado que, «en línea con su compromiso con el crecimiento sostenible», este espacio incorpora 640 metros cuadrados de paneles solares.