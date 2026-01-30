Vientos de más de 120 km/h, cauces de ríos bajo seguimiento y transporte de ría cancelado en Galicia

El temporal no da tregua a Galicia, que registra vientos de más de 120 kilómetros por hora, mantiene bajo seguimiento los cauces de varios ríos por riesgo de desbordamiento y está cancelado el transporte de ría.

Así, según los valores recogidos en la página web de MeteoGalicia, la racha de viento más fuerte fue en A Gándara, en Vimianzo, y alcanzó los 120,6 km/h. Otros de los valores extremos se registraron en Punta Candieira, en Cedeira, con rachas de 118,2 km/h, también en Burela (107,6 km/h), y en Xesteiras, en Cuntis (103,5 km/h).

La comunidad gallega sigue manteniendo activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia y, actualmente, están en seguimiento un total de seis ríos.

De esta forma, la pone especial atención en el río Ouro, a su paso por Foz; Mero (Cambre); Barcés (Abegondo); el Tambre por Oroso y Trazo; y el Lérez (Pontevedra).

TRANSPORTE DE RÍA Y CARRETERAS

En Vigo, las navieras que operan el transporte de ría se vieron obligadas a suspender las conexiones con los puertos de Moaña y Cangas, debido a las malas condiciones meteorológicas.

En el caso de Cangas, los barcos de primera hora sí realizaron servicios, aunque con frecuencia cada 30 minutos, pero el servicio quedó cancelado desde las 10.30 horas de este viernes.

En la línea Vigo-Moaña, aunque inicialmente se preveía cancelar los barcos de primera hora y ofrecer servicio desde las 9.00 horas, finalmente solo se operó una conexión, y quedaron suspendidos todos los viajes desde las 9.30 horas.

En cuanto a la red viaria, por el momento no se registran complicaciones, pero en la A-8 a su paso por A Veiga de San Tomé (Lugo) hay complicaciones en la circulación por los fuertes vientos.

ALERTA ROJA

Con todo, la situación previsiblemente empeorará en Galicia a medida que avanza el día ya que para la tarde de este viernes la Xunta tiene activa la alerta roja por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra y mantiene la alerta naranja en A Mariña de Lugo.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso de nivel rojo afectará a la costa noroeste y oeste de A Coruña desde primeras horas de la tarde, extendiéndose a media tarde al litoral suroeste coruñés y de Pontevedra. Se espera mar combinado con olas de hasta nueve metros y viento del oeste de hasta fuerza nueve.