Neda se sumará al proyecto “Reto rural digital”

El Ayuntamiento de Neda participa en la primera quincena de febrero en el proyecto “Reto rural digital”, una iniciativa gratuita, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y destinada a formar a la población adulta del municipio en competencias digitales, con la finalidad de reducir la brecha existente y facilitar su integración en un mundo cada vez más conectado. Está abierto el plazo para inscribirse en la biblioteca municipal.

La administración local programa el denominado “curso básico”, que se impartirá en la Casa de la Cultura los días 9, 10 y 11 de febrero, en horario de 10 a 13 horas aproximadamente. Serán en total ocho horas de formación, dirigida exclusivamente a personas adultas empadronadas en el municipio.

Apuntan desde Fundación Orange y Fundación FDI, entidades que desarrollan la formación que, durante las sesiones, se abordarán cuestiones como el manejo del smartphone; mantener la seguridad en el teléfono móvil; conocer aplicaciones útiles en el día a día; utilizar las redes sociales; aprender a identificar bulos y falsas noticias y crear algunos contenidos audiovisuales.

El vecindario que quiera sumarse a este cursillo básico de capacitación tecnológica debe apuntarse de forma presencial o telefónica en la Biblioteca municipal (981390233). Para impartir la formación deberá de formarse un grupo mínimo de 10 personas.