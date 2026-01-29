La edil lucense María Reigosa vota con el PP en el primer pleno tras pedir la baja del PSOE

La edil del Ayuntamiento de Lugo, María Reigosa se ha desmarcado del Grupo Municipal Socialista y ha apoyado una iniciativa del Partido Popular sobre la mejora de servicios de la calle Fermín Rivera en el que es el primer pleno municipal que se celebra desde que abandonó las siglas del PSOE.

Este paso se produce después de que a principios de la semana pasada la concejala solicitase la baja como militante del Partido Socialista, un paso que dio tras la salida el pasado mes de diciembre de la dirección formal del área de Medio Rural en el gobierno municipal.

La concejala apoyó la iniciativa presentada por el Grupo Popular para actuar de forma urgente en la calle Fermín Rivera, una moción que salió adelante con 13 votos a favor –los 12 del PP y el de María Reigosa–. En concreto, los populares demandan solucionar los problemas de servicio de abastecimiento en esta zona de Lugo, en la que, según denunciaban, los vecinos llevan años sufriendo cortes de agua de forma constante.

Al respecto, el Grupo municipal Socialista ha justificado a través de un comunicado su voto al asegurar que la recuperación del entorno del río en esta calle es «una prioridad» pero que ya «existe un protocolo de actuación y un convenio firmado con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que regula la ejecución de esta intervención, como ya fue anunciado públicamente el pasado 9 de enero».

«Ambas administraciones cuentan con la consignación presupuestaria necesaria para que la obra pueda empezar este mismo año«, señala el PSOE, que asegura que la proposición defendida este jueves por el PP es «contemporánea«, «llega tarde y obvia deliberadamente que el proyecto ya está en marcha».

«RESPUESTAS Y RESPONSABILIDAD»

Por su parte, la edil lucense ha justificado su voto a favor al asegurar que los vecinos de Lugo y, concretamente los de la calle Fermín Riera, merecen «respuestas y responsabilidad» por encima de cualquier sigla.

«Estamos hablando de un barrio que sufre averías recurrentes de abastecimiento de agua, con roturas constantes y cortes que se repiten mes tras mes», ha indicado la concejala, que sostiene que «es importante solucionar los problemas de abastecimiento a los vecinos».

Además, ha advertido que «existe un riesgo real de que se produzca un accidente grave por la rotura del muro al saturarse el terreno, algo que obliga a actuar con urgencia». «Mi voto se basa exclusivamente en el sentido común y en la defensa de la seguridad y del bienestar de las personas que viven en esta zona. Es una cuestión de responsabilidad», ha dicho.

Reigosa ha recordado que ella misma trasladó que votaría pensando en los vecinos y las vecinas. «Y cuando hay problemas reales que exigen soluciones inmediatas, mi deber es apoyar a las iniciativas que van en esa dirección, vengan de donde vengan«, ha indicado.