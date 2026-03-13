La Xunta atendió en 2025 a casi 4.600 animales de 200 especies en sus centros de recuperación de fauna

La Xunta de Galicia atendió en 2025 un total de 4.572 animales de 200 especies distintas a través de los centros de recuperación de fauna silvestre (CRFS), una red dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y concebida para ofrecer en cada provincia una instalación de referencia donde derivar y atender ejemplares enfermos o que atraviesan dificultades puntuales para poder sobrevivir en libertad.

Durante una visita a Outeiro de Rei para asistir a la suelta de dos azores que pasaron las últimas semanas recuperándose en el centro del Veral, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reivindicado el trabajo de su departamento en este campo como una muestra más del compromiso de la Xunta con el cuidado y la protección de la biodiversidad, del patrimonio natural y de la fauna silvestre de Galicia.

Acompañada por un grupo de casi 30 alumnos de 5ª de primaria del CEIP Laverde Ruiz, la responsable autonómica ha explicado que las dos aves liberadas este jueves en el área recreativo de Santa Isabel, a un lado del río Miño, son un juvenil de azor macho, recogido en el mes de octubre en un colegio de Castroverde con el ala derecha herida, y una hembra adulta de la misma especie que había aparecido la finales de febrero en el entorno urbano de Lugo con signos de deshidratación.

En este sentido, ha destacado que 8 de cada 10 ejemplares que ingresan cada año en las instalaciones de la Xunta son aves -mayoritariamente, gaviotas patiamarillas- y ha remarcado la labor de los profesionales que trabajan en estos cuatro centros.

Además, la conselleira ha aprovechado la ocasión para explicarle al alumnado asistente al acto que en caso de encontrar un animal herido hace falta avisar al 112 o al CRFS de la provincia que corresponda, no tocarlo de forma directa, meterlo en una caja o en un lugar ventilado y tranquilo y en ningún caso darle de comer o de beber.

En base a los datos del año pasado, el centro que concentra el mayor número de animales es el de Carballedo, con el 41,7% de los ejemplares atendidos en toda Galicia; le sigue el de Oleiros, con el 35,3% del total; el del Veral (15,5%), y, por último, el de O Rodicio (7,5%).