A Deputación da Coruña convoca o XVII Premio Rosalía de Castro de Lingua

O premio Rosalía de Castro de lingua, convocado pola área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, chega á súa décimo sétima edición para seguir recoñecendo iniciativas, traballos recentes, traxectorias de persoas, colectivos ou entidades comprometidas coa promoción e dignificación social do patrimonio lingüístico da lingua galega, tanto no ámbito da provincia coma o de toda Galiza. O xurado terá especialmente en conta a relevancia para o futuro do noso idioma.
Até o vindeiro 30 de abril está aberto o prazo de presentación de candidaturas, que deberán tramitarse de xeito telemático a través da plataforma electrónica da Deputación (SUBTEL). Non se admitirán candidaturas propias, nin as que fosen presentadas en anteriores edicións.
O certame repartirá 15 .000 euros en premios, cunha dotación de 5 000 euros para cada unha das tres categorías. Unha delas distinguirá a persoa que máis destaque na promoción da lingua galega, cunha identidade propia e unhas características xenuínas para empregala en todos os ámbitos e con todos os estratos sociais.
Outra recoñecerá a entidade que máis salientábel na promoción do galego, sexa cal for a súa fórmula xurídica ou modo de constitución. A terceira premiará un proxecto concreto de dinamización lingüística, como ferramentas, publicacións, coleccións ou portais web, que desenvolva un traballo específico coa infancia e a mocidade e que atenda espazos emerxentes de uso da lingua, co obxectivo de poñer en valor a innovación e o futuro do galego.
Xosé Ramón Freixeiro Mato, na categoría A; a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas ondas!, na categoría B; e os proxectos CeibaRimas e Galego para peques, galardoados ‘ex aequo’ na categoría C, foron os gañadores en 2025. Tamén resultaron premiados en anteriores edicións María Canosa, Pakolas, Xaquín Marín, Xabier P. Docampo, a Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Pirilampo, Galipedia, Twitter en galego, Proxecto Apego, Correlingua ou a Mesa pola Normalización Lingüística.
As bases do certame publicáronse no BOP do 22 de xaneiro:
https://bop.dacoruna.gal/