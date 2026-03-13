La SAF entrega su X Paleta de Plata a Corín Cervera en un acto en el Parador de Turismo de Ferrol

La Sociedad Artística Ferrolana-SAF celebrará Fray Angélico 2026 este sábado 14 en el Parador de Turismo de Ferrol y entregará en dicho evento su X Paleta de Plata a Corín D. Cervera, así como cuatro nuevos títulos de socio de honor.

Como viene siendo ya tradicional, éste sábado día 14 de marzo, a partir de las dos de la tarde, en instalaciones del Parador de Turismo de Ferrol, la veterana Sociedad Artística Ferrolana-SAF celebrará su 42ª edición de Fray Angélico, patrón de los artistas plásticos, ya que desde febrero del 1984, en que el Papa Juan Pablo II, proclamaría al fray Angélico, patrón de los artistas, especialmente los versados en la Pintura.

En este sentido, la SAF , con 56 años de vida activa, dentro del mundo de la cultura y del arte, reunirá, una vez más, a cerca de un centenar de personas, muchas de ellas procedentes de otras localidades de Galicia, en un almuerzo, en el que se hará entrega de los Títulos de Socios de Honor de dicha entidad — a la que en su día ya se nombrarían a significadas personas como los pintores Imeldo Corral, Leyra Dominguez, Julio Arguelles, Nelson Zumel, Siro, Paco Yglesias, Camilo José Cela, Torrente Ballester, Xohana Torres, el profesor Pérez de Arevalo, Alvaro Paradela, o los Almirantes Antonio Gonzalez-Aller o Jose M. de la Guardia y Oya, entre otros muchos, -siendo en este caso los galardonados el General de IM Manuel García Ortiz, la Vicerrectora del Campus de Ferrol Ana Isabel Ares, el director del Museo Naval de Ferrol, CF Juan Gómez Corbalán y el director gerente de la Fundación Exponav Rafael Suárez Pérez.

Asimismo, se hará entrega de la «X Paleta de Plata» de la entidad, a la significada pintora e ilustradora, Corín Diego Cervera, delegada de arte y comisaria de los ya tradicionales Salones de la Mujer en la Pintura. Un merecido reconocimiento, como es la concesión de ésta Paleta de Plata, que crearía la SAF , allá por febrero del 1977, como galardón para premiar la creatividad, la atención y promoción de la Pintura, en el seno de la Asociación.

En su calidad de pintora Corín ha expuesto su obra, entre otras, en ciudades como México, Colombia, Suecia, París, Burela, Santiago de Compostela, A Coruña, Lugo, Ferrol y han escrito sobre su obra, entre otros, los académicos, Javier de la Rosa, Carlos Barcón, Paloma Herrero, así como los escritores y poetas Paco Vila, Víctor Corcoba y Cristina Amenedo.

No faltará en este encuentro, el sorteo de regalos, libros de arte, fotografías, cuadros y dibujos, de, entre muchos otros, Alberto Datas, Pedro Bueno, Julio Ferrín, Barcón, Paloma D. Castroverde, Corín Cervera, Beba Pereira, Novais…así como de diferentes empresas, comercios y organismos, que colaboran en esta colorida festividad.