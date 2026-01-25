A Deputación da Coruña leva ‘A paisaxe que sabe’ a Madrid Fusión 2026 cun amplo programa

Xosé Regueira, vicepresidente e deputado de Promoción Económica, destaca a importancia de situar o produto e profesionais da provincia nun escaparate de relevancia internacional.
Esta feira é «o primeiro gran evento do ano» no que toda a cadea de valor da gastronomía da provincia da Coruña se destacan «nun escenario privilexiado diante de público profesional», afirma o vicepresidente
A Deputación da Coruña volverá amosar en Madrid Fusión a calidade e diversidade da súa cadea agroalimentaria a través da campaña ‘A paisaxe que sabe’. Na cita gastronómica de referencia internacional, que se celebra do 26 ao 28 de xaneiro, a institución provincial desenvolverá unha programación continuada de presentacións, demostracións, relatorios, catas e degustacións protagonizadas por produtos e profesionais da provincia.
O posto da institución estará situado no pavillón 14 do recinto feiral IFEMA. Alí, a Área de Turismo e Promoción Económica, dirixida por Xosé Regueira, presentará unha proposta que combina a posta en valor do produto local coa creatividade culinaria e a divulgación gastronómica, ofrecendo ao longo dos tres días un amplo abano de actividades abertas ao público profesional.
O programa inclúe showcookings a cargo de Fabián Mouzo, do restaurante O Camiño Fala de Mazaricos; Silvia Facal e Rafa Varela, do restaurante Balarés de Ponteceso; e Lucía Freitas, do restaurante A Tafona de Santiago de Compostela, distinguido cunha estrela Michelin. As súas elaboracións permitirán amosar distintas aproximacións á cociña galega contemporánea a partir de produtos da provincia, desde receitas tradicionais reinterpretadas até propostas de alta cociña vencelladas ao territorio.
Xunto á cociña en directo, o posto da Deputación acollerá numerosas presentacións e degustacións de produtos como as Gallegas de Nata da Coruña, a Fabada Galaica da Despensa D’Lujo de Coristanco, as conservas da Conserveira, os queixos con denominación de orixe Arzúa-Ulloa, os produtos de Chichalovers de Santiago de Compostela ou as elaboracións dos Biosbardos de Cambre, entre outras propostas que poñen o foco no produto de proximidade e na súa versatilidade gastronómica.
A programación complétase con relatorios e catas a cargo do catador e formador Alejandro Paadín, centrados en distintas zonas vitivinícolas galegas como Betanzos, Barbanza e Iria ou a Ribeira do Ulla, así como cunha cata vertical de queixos conducida por Óscar Ramil, xerente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.
Cuarta participación
Con esta edición son xa catro as que a Deputación da Coruña está presente en Madrid Fusión, «o primeiro gran evento do ano no que os produtos e os produtores, e en xeral toda a cadea de valor da gastronomía da provincia da Coruña, se destacan nun escenario privilexiado diante de público profesional», salienta Xosé Regueira.
A través desta participación, a Área de Turismo e Promoción Económica reafirma o seu «compromiso coa promoción turística e gastronómica da provincia, apoiándose na excelencia do produto, no talento profesional e na identidade do territorio como eixos dunha proposta recoñecíbel e de calidade» no principal escaparate gastronómico do Estado, conclúe o vicepresidente.