La ola epidémica de gripe mantiene intensidad baja en Galicia y tendencia decreciente: descienden consultas e ingresos

La Consellería de Sanidade ha publicado en su página web el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondientes a la tercera semana del año, que finalizó el 18 de este mes, en el que se confirma que la actividad gripal en Galicia sigue registrando una intensidad baja y tendencia decreciente.

También el conselleiro de Sanidade, Francisco Caamaño, en un acto en Santiago, ha incidido en que la gripe está en «nivel bajo» y su tendencia es «decreciente«, de forma que están «aflojando» las asistencias tanto en centros de salud como en urgencias.

En el polo opuesto y en la línea de los últimos datos trasladados en días pasados, ha ratificado que virus sincitial sí que aumenta, aunque «lentamente«. «Un motivo para recordar la posibilidad de participar en el ensayo clínico ‘Sincigal’. Más allá del impacto científico que va a tener en el futuro es una manera de proteger a la población que le toque la vacuna«, ha esgrimido.

Sobre la presión en el Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela (CHUS), Caamaño ha insistido, en términos generales, en que la tendencia es «decreciente» en número de asistencias, pero también ha admitido que aún hay «mucha gente en los hospitales, en las camas».

«Aquí el problema es también el flujo de pacientes. En este flujo ha tenido mucho impacto que fuesen las huelgas de facultativos porque, bueno, al final las altas las dan los facultativos. Si no hay facultativos, las altas no se dan. Un motivo más para que en el Ministerio de Sanidad hagan sus deberes lo antes posible», ha dicho.

LA EXCEPCIÓN DEL GRUPO DE 0 A 4 AÑOS

En concreto, según ha informado Sanidade, con respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 35,1% y queda en 47,2 consultas por 100.000 habitantes. El descenso de la tasa se produjo en todos los grupos de edad con excepción del de 0 a 4 años, en el que aumentó un 4%. El grupo en el que se observó una mayor merma fue el de 60 a 79 años (41,2%).

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas por gripe descendió en todas ellas con excepción de Ferrol, donde se incrementó un 20,8%.

Con respecto a los ingresos por gripe, en la semana tres ingresaron 264 personas con gripe confirmada, un 29% menos que en la anterior, en la que había habido 373 ingresos. La tasa de ingresos en el conjunto de la población fue de 9,7 por 100.000 habitantes. El descenso de la tasa se observó en todos los grupos de edad, excepto en el de 0 a 4 años, en el que aumentó, y el de 5 a 19, en el que permaneció estable.

En lo que va de temporada de gripe se notificaron 3.911 ingresos, la mayoría de ellos (3.900) con virus del tipo A.

RED DE FARMACIAS CENTINELA

La red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensa de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 39,5% y un 41,6%, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de positividad de las muestras estudiadas para virus de la gripe, en la semana 3 fue del 15,3%, lo que supone un descenso respeto de la semana anterior, en el que era del 22,7%.

Según los datos reflejados en este informe, la estimación puntual del modelo de predicción sugiere que, en las próximas dos semanas, la tasa de consultas por gripe descenderá de 47,2 consultas por 100.000 habitantes a 31 y 16,1 consultas en las semanas 4 y 5, respectivamente, por lo que, de cumplirse esta predicción, se conseguiría el nivel basal en la semana 5.

LA TENDENCIA DECRECIENTE SE ACELERA

Por lo tanto, continúa la tendencia decreciente de la actividad gripal que, en esta semana, se vio acelerada en comparación con la anterior. A pesar de la tendencia decreciente, se recomienda el uso de la máscara aunque no se tengan síntomas cuando se acude a centros de salud, a los puntos de atención continuada y a las urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de la mascarilla se mantiene en los servicios que atiendan pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes transplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.