Fernando Iguacel destaca en Fitur el «auténtico mensaje sensorial» que es la Semana Santa de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel Selle, participó en el acto promocional del Concello de Ferrol celebrado en Fitur, en el stand de la Xunta de Galicia. En su intervencion, destacó que la Pasión ferrolana, fiesta de Interés Turístico Internacional, “es un auténtico viaje sensorial” y una “invitación abierta al visitante”.

Con el cartel de este año proyectado en la pantalla gigante del stand, Iguacel recordó los más de cuatro siglos de historia de la Semana Santa de Ferrol y el trabajo incansable de sus cinco cofradías para conservar y transmitir “un legado que forma parte de nuestra identidad”.

“La Semana Santa de Ferrol es un auténtico viaje sensorial. Es el sonido inconfundible de las bandas de música que resuenan entre los edificios modernistas. Es el paso firme de cientos de cofrades que avanzan en silencio, iluminados por la luz cálida de los cirios. Es la emoción de los espectadores que, año tras año, llenan nuestras calles para vivir de cerca un espectáculo que combina arte, historia y sentimiento”.

Subrayó el presidente de la Junta de Cofradías no solo las procesiones, sino que quienes vienen a Ferrol por la Semana Santa tienen ocasión también de descubrir “la hospitalidad de nuestra gente, nuestra gastronomía y un entorno lleno de belleza, desde las playas atlánticas hasta los paisajes verdes que rodean la ría”. Para terminar, invitó a todos a venir a Ferrol y conocer esta celebración “que deja huella y representa lo mejor de nuestra cultura”.