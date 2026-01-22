Restablecida la circulación del tren en la línea Ribadeo-Ferrol, interrumpida por la caída de un árbol

Estación de Ferrol.-Foto Galicia Artabra

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que la circulación de la línea de ancho métrico Ribadeo-Ferrol se había visto interrumpida a causa de la caída de un árbol.

La incidencia se notificó en el perfil de la red social X de Adif poco antes de las 7,00 horas, que trasladaba que se trabajaba para «solucionarla a la mayor brevedad posible».

Pasadas las 8,30 horas, Adif informaba de que la incidencia había sido solucionada y que la circulación ferroviaria en la línea había quedado restablecida.

