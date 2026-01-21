El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, promociona el banco de Loiba como uno de los mejores de Europa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, acude a FITUR para promocionar el banco de Loiba, conocido como «El banco más bonito del mundo» como uno de los mejores lugares de toda Europa para apreciar el gran eclipse solar que se producirá el 12 de agosto de 2026.

En este fabuloso enclave, situado sobre unos escarpados y altísimos acantilados en la costa del Ortegal, se podrá vivir una experiencia mágica para ver el cielo oscurecerse sobre el Cantábrico durante unos 76 segundos a partir de las 20:28 horas.

Además, el regidor ortegano se reunió con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y con el físico, investigador y divulgador científico Jorge Mira, para profundizar en la cuestión del eclipse y en la posición privilegiada con la que contará no solo el banco de Loiba, sino todo el concello de Ortigueira, para apreciar en su máximo esplendor un acontecimiento astronómico único.

Calvín aprovechó su visita a la mayor feria turística que se celebra en España para promocionar todos los atractivos que el municipio ofrece a los miles de visitantes que se acercan a conocerlo cada año.